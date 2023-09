Prévention du suicide : un spectacle bénéfice d’Émile Bilodeau à La Baie

L'auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau sera en spectacle samedi soir, au Vieux théâtre de La Baie, dans le cadre des activités pour la Journée mondiale de la prévention du suicide.

C’est le Centre de prévention du suicide 02 qui organise l’événement. La coordonnatrice des services collectifs, Mélanie Lapierre, explique que c’est la 4e année que l’organisme met sur pied un spectacle de la sorte. On a déjà eu Marjo, on a eu Breen Leboeuf, a-t-elle expliqué. L’année dernière, on a eu Clément Jacques et cette année, une des suggestions qui est ressortie beaucoup dans l’équipe, c’était Émile Bilodeau.

L’événement prend place à la veille de la Journée mondiale de la prévention du suicide. Mélanie Lapierre rappelle l’importance de lever le voile sur ce sujet tabou. Même si la prévention du suicide doit se faire à l’année longue, on peut profiter d’une journée comme ça pour rappeler aux gens que la prévention du suicide, c’est l’affaire de tous, a-t-elle lancé. On peut tous faire une différence dans cette cause-là. On peut parler des services d’aide, on peut poser la question à un proche qui nous inquiète s’il a des idées suicidaires.

Des billets, au coût de 40 dollars, sont toujours disponibles pour le spectacle qui aura lieu à 20h.

Des statistiques stables

Selon la coordonnatrice des services collectifs, le nombre de suicides demeure stable dans la région depuis une dizaine d’années. Ce qui nous parle des efforts qu’on doit faire au niveau de la prévention pour continuer de diminuer ce taux-là , a-t-elle ajouté. Les données provisoires les plus récentes de l’organisme remontent à 2022.

Rappelons qu'il est possible de demander de l'aide au 1-866-APPELLE ou encore par texto au 535353.