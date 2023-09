La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, demande aux Canadiens qui se trouvent actuellement au Maroc de s'inscrire auprès d'Affaires mondiales Canada, dans la foulée de l'important tremblement de terre qui a fait plus de 1000 victimes dans ce pays tard vendredi soir.

Dans une publication envoyée sur X (ex-Twitter) samedi matin, la ministre Joly a offert ses pensées à toutes les personnes qui sont touchées par le tremblement de terre au Maroc.

Elle a demandé à tous les Canadiens qui se trouvent actuellement dans ce pays d'Afrique du Nord de s'inscrire auprès d'Affaires mondiales Canada. Les personnes qui ont besoin d'aide immédiate doivent quant à elles contacter le Centre de veille et d'intervention d'urgence pour obtenir de l'aide consulaire.

Ouvrir en mode plein écran La vieille ville de Marrakech, la médina, fondée au Moyen-Âge, est en ruines à de nombreux endroits. Photo : Getty Images / AFP/FADEL SENNA

De son côté, Affaires mondiales Canada a indiqué être en train de travailler sur une mise à jour du nombre de Canadiens qui se trouvaient au Maroc au moment de la catastrophe.

Publicité

Ce tremblement de terre, d'une rare intensité dans la région, a fait plus de 1000 morts et environ 1200 blessés, mais le bilan devrait continuer de s'alourdir à mesure que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent.

Je suis de tout coeur avec le peuple du Maroc à la suite du séisme dévastateur survenu hier [vendredi]. Les Canadiens offrent leurs plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des proches et pensent à tous ceux qui ont été touchés. On est prêts à aider de toutes les manières possibles , a assuré le premier ministre Justin Trudeau sur X [ex-Twitter] samedi.

Toutes mes pensées accompagnent le peuple marocain. Marrakech, Rabat, Casablanca, Agadir, Essaouira, toutes de magnifiques villes que j'ai visitées , a quant à lui écrit le premier ministre François Legault sur le même réseau social vendredi soir.

Ce séisme d'une magnitude de 6,8 est le plus important à frapper ce pays d'Afrique du Nord en 120 ans.