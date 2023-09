Accueillir des étudiants internationaux pour combattre l’isolement

Un homme de Kelowna a décidé d’offrir un toit à des étudiants internationaux afin de combattre son isolement social.

Bill Pittman a publié une annonce proposant un toit en échange d’un loyer inférieur aux prix courants dans son quartier de Rutland en échange d’aide pour les tâches ménagères.

Sans ces belles personnes dans ma vie, je serais très seul , avoue l’homme de 75 ans.

Lorsque Sele Akere, un étudiant originaire du Nigeria, a vu pour la première fois l’offre de Bill Pittman, il s'est méfié. Avec une offre aussi intéressante, tous ceux que je connaissais me disaient : C'est probablement une arnaque , raconte-t-il.

Sele Akere a été ravi de constater que Bill Pittman était loin d’être un escroc. Une chose que j'ai particulièrement apprise de lui, c'est qu'il est si gentil. C'est le genre de gars qui vous donne quelque chose ou qui vous aide et qui n'attend rien en retour , dit-il.

Sele Akere, un étudiant de deuxième année à l'Okanagan College, essaie maintenant de faire de même, en aidant les nouveaux arrivants du Nigeria à s'installer.

Bâtir une communauté

Rhoalle Davis a lui aussi eu la chance de rencontrer Bill Pittman et de vivre chez lui.

Venu de la Jamaïque pour étudier l’administration des affaires à l’Okanagan College il a eu la chance de tisser des liens avec d’autres étudiants internationaux qui ont été aidés par Bill Pittman.

Je suis ici depuis huit ans et j'ai rencontré beaucoup d'étudiants internationaux dans cette maison , mentionne-t-il.

Bill Pittman est fier que sa maison soit devenue une sorte de plaque tournante pour les étudiants internationaux. J'ai 26 protégés maintenant. Ils m'occupent et j'adore ça , dit-il.

L'isolement social chez les personnes âgées est associé à une détresse émotionnelle accrue et à une prévalence de la dépression, à un nombre accru de chutes et à un recours accru aux services de santé et de soutien, voire à un décès prématuré, selon un rapport du Forum des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des personnes âgées.

Nous devons leur ouvrir nos portes

Le ministre canadien du Logement a récemment déclaré que le gouvernement fédéral envisageait de plafonner le nombre d'étudiants internationaux afin d'atténuer la pression sur le marché du logement.

Une idée avec laquelle Bill Pittman n’est absolument pas d’accord. J'ai visité de nombreux pays dans le monde, j'ai vu une pauvreté inimaginable et tout jeune homme ou femme qui a le courage de traverser 1 000 milles d'océan à travers les vents et les tempêtes pour venir dans ce pays - pour aller à l'école, pour améliorer leur vie – nous devons leur ouvrir nos portes. Ils sont si courageux , juge-t-il.

Avec les informations de Joseph Otoo, Catherine Tunney et La Presse Canadienne