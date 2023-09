Augmentation de la demande d’aide pour les troubles de l’alimentation chez les jeunes

Les programmes de soutien aux troubles de l’alimentation en Alberta connaissent une augmentation de la demande chez les personnes de moins de 18 ans, selon Services de santé Alberta (AHS).

AHS gère un programme de traitement des troubles de l’alimentation à Edmonton et à Calgary. Dans la capitale albertaine, 12 lits sont offerts à l'hôpital de l’Université de l’Alberta, mais la liste d’attente compte environ 15 personnes dont 10 ont moins de 18 ans.

En 2020-2021, 17 % des patients étaient mineurs. Aujourd’hui, c’est 40 %, mentionne la Dr Lara Ostolosky, psychiatre à l’unité des troubles de l'alimentation de l'hôpital de l’Université de l’Alberta, qui accueille annuellement 1 500 patients de plus de 12 ans. Les hospitalisations durent généralement au moins trois mois.

C’est long. C’est pourquoi la liste d’attente est longue. Vous ne pouvez pas laisser les gens partir tant qu’ils ne sont pas prêts ou s’ils ne réussissent pas très bien , explique-t-elle.

La tendance a également été observée au Alberta Wellness Centre for Eating Disorders. Situé à Edmonton, le centre a embauché davantage de psychologues pour soutenir les patients, souligne la propriétaire, la Dre Michelle Emmerling, qui constate elle aussi une plus grande demande venant d’adolescents et de personnes dans la vingtaine.

Michelle Emmerling est une psychologue avec plus de 20 ans de pratique.

Et bien que les femmes composent encore la majorité des patients, elle remarque une augmentation du nombre de patients de sexe masculin ainsi que ceux provenant de la communauté LGBTQ+ .

La Dre Michelle Emmerling remarque que les demandes pour des problèmes de troubles de l’alimentation ont explosé pendant la pandémie de COVID-19.

Les adolescents ont perdu pratiquement toute leur vie. Ils ne pouvaient pas aller à l’école, ne pouvaient pas être avec des amis ou faire des activités parascolaires , rappelle-t-elle.

Listes d’attentes plus longues, patients plus jeunes

Le temps moyen de guérison d’un trouble de l’alimentation est de sept ans, selon la Dre Michelle Emmerling, qui précise toutefois qu’une détection précoce chez les enfants et les adolescents peut permettre des traitements et un rétablissement plus rapides.

Le trouble peut être traité beaucoup plus rapidement et beaucoup plus tôt, surtout si nous pouvons aider les enfants à comprendre quel impact cela a sur leur bien-être psychologique, mais aussi sur leur bien-être physique. Souvent, les enfants ne comprennent pas le mal qu’ils font réellement à leur corps , dit-elle.

En mars, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 1,28 million de dollars pour soutenir les jeunes souffrant de troubles de l'alimentation. Ce financement fait partie d’un engagement de 100 millions de dollars visant à soutenir la santé mentale des personnes les plus touchées par la pandémie de COVID-19.

Mangeur difficile

Zachary Bell se souvient de la douleur de vouloir essayer de nouveaux aliments, mais d’en être physiquement incapable.

Zachary Bell a été mal diagnostiqué par les médecins pendant des années avant de recevoir un diagnostic de trouble d'évitement et de restriction de l'apport alimentaire à l'âge de 12 ans.

Le jeune homme de 20 ans a été confronté à ce problème pendant des années, étant considéré par les médecins comme un mangeur difficile , avant de finalement recevoir un diagnostic de trouble d’évitement et de restriction de la prise alimentaire à l’âge de 12 ans.

Le trouble s’articule autour d’une phobie de certains goûts, couleurs ou textures et limite la quantité de nourriture qu’une personne peut manger. Incapable de consommer des fruits, des légumes, des produits laitiers et de la viande, Zachary Bell a survécu avec un régime principalement composé de pain et de craquelins.

Il a su que son problème était plus important lorsqu’il a complètement arrêté de manger. Je mourrais de faim parce que je ne pouvais pas manger. Les médecins menaçaient de m’installer une sonde d’alimentation , raconte-t-il.

Avec les informations de Nishat Chowdhury