Le N.-B songe à forcer des toxicomanes à se faire soigner

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick songe à présenter une loi qui pourrait forcer les toxicomanes à faire soigner leurs dépendances.

Le projet de loi, qui pourrait être déposé au printemps, donnerait aux policiers le pouvoir d’ordonner aux personnes ayant des problèmes de dépendance de se soumettre à une cure de désintoxication. D’après le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, cette approche servirait pour les cas lourds, lorsque la personne visée pose un danger pour elle-même ou pour les autres.

L’objectif est toujours de donner aux gens ce dont ils ont besoin, mais pour certains, leurs problèmes de dépendance sont tellement importants qu’ils ne peuvent pas prendre cette décision.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement doit intervenir afin de sauver des vies, tout en rendant la communauté plus sécuritaire , ajoute-t-il.

L’initiative s’inscrit dans une série d’objectifs que s’est fixé le ministère de la Sécurité publique afin de réduire la criminalité au Nouveau-Brunswick.

La famille de la personne visée, les tribunaux et des travailleurs sociaux seraient probablement impliqués dans ce processus de traitement involontaire, ajoute Kris Austin, mais les détails restent à finaliser.

Une approche mal avisée, selon des intervenants

Le projet de loi envisagé par Kris Austin s’attire déjà les critiques d’intervenants qui travaillent auprès de personnes ayant des problèmes de dépendance.

Imposer la désintoxication à ces personnes sera futile si elles ne bénéficient pas de soins en santé mentale ou d'un logement abordable.

Pour Ensemble Moncton, un organisme dont le mandat est de réduire les méfaits et les risques liés à l’usage des stupéfiants dans la région, la province doit plutôt aider les gens à se remettre sur pied si elle souhaite réellement s’attaquer aux problèmes de toxicomanie.

Debbie Warren est la directrice générale de l'organisme Ensemble Moncton, qui intervient auprès de consommateurs de drogues.

Imposer un traitement pourrait aggraver les traumatismes les ayant menés à consommer, craint l’organisme.

Les personnes avec un trouble de la dépendance ont déjà été très traumatisées, donc on ne fait qu’ajouter au traumatisme et on plonge plus profondément dans la dépendance , dit la directrice générale d’Ensemble Moncton, Debbie Warren.

Plus de risques d’overdose, dit une spécialiste

La responsable de la clinique River Stone Recovery de Fredericton, la Dre Sara Davidson, croit elle aussi qu’il faut s’attaquer aux causes profondes des problèmes de dépendance.

Si elle n’est pas prête pour être soignée, forcer le traitement d’une personne ayant des problèmes de dépendance peut l’aliéner de services et des professionnels en place pour l’aider, dit-elle.

De plus, les personnes traitées contre leur gré finissent souvent par être relâchées dans l’environnement les ayant poussés à consommer une fois les soins terminés.

Quand ces personnes quittent le centre, si elles étaient à la rue [...], elles peuvent se tourner vers quelque chose qui leur apportait du confort avant d’avoir été soigné, mais leur corps n’a plus l’habitude et ils peuvent faire une surdose et mourir , explique la Dre Sara Davidson.

Une approche inspirée de l’Alberta?

Le Nouveau-Brunswick est la deuxième province canadienne à vouloir adopter cette approche.

En Alberta, le gouvernement de Danielle Smith planche sur un projet de loi, qu’il qualifie d’intervention par compassion.

Cette mesure permettrait à des travailleurs de la santé ou à la famille d’une personne qui consomme de faire appel à un juge afin d’imposer une cure de désintoxication.

Kris Austin n’a pas voulu dire si sa proposition s’inspire de celle de l’Alberta. Il a aussi été incapable de dire si l’approche proposée a été efficace ailleurs.

Le ministre balaie également du revers de la main les risques éthiques et sanitaires de la méthode proposée.