Un besoin de plus de sécurité pour les cyclistes à Saskatoon

Après la mort du cycliste Darin Leon Kinniewess dans un accident mercredi soir, à Saskatoon, plusieurs intervenants demandent que plus de mesures soient adoptées pour renforcer la sécurité des cyclistes dans la Ville.

D'après Daniel Fuller, professeur associé en Santé communautaire et en épidémiologie à l'Université de la Saskatchewan, il peut être difficile de déterminer les responsables dans des circonstances similaires, car dit-il, plusieurs facteurs entrent en cause.

Il déplore notamment le manque de pistes cyclables séparées à Saskatoon, ce qui donne peu d'options sécuritaires aux cyclistes.

Les gens n’ont pas de bonne option, n’ont pas de pistes cyclables, pas d’endroit sécuritaire où rouler. Alors souvent on voit des gens qui roulent sur le trottoir, qui circulent à sens inverse de la rue. Les gens prennent des décisions pour maximiser leur sécurité parce qu’ils n’ont pas le choix , explique Daniel Fuller.

Selon le Service de police de Saskatoon, l’accident qui a coûté la vie à Darin Leon Kinniewess a eu lieu à l'intersection de la 19e rue Ouest et de l’avenue P Sud, dans le quartier de Pleasant Hill, près de l'hôpital Saint-Paul.

Le cycliste Eric Lefol affirme que c'est un endroit où les voitures roulent assez vite, les voitures prennent de la vitesse à cet endroit pour aller vers la zone industrielle... et ce n’est pas une rue qui est facile à circuler en vélo .

Selon lui, il y a un besoin urgent de plus d’infrastructures, comme des couloirs dédiés aux cyclistes dans ce coin de la ville, qui est un hybride entre industriel et résidentiel.

De son côté, la Société d'assurance de la Saskatchewan (SGI), qui reçoit par centaine chaque année des constats de collision entre véhicules et cyclistes, appelle à plus de prudence pour éviter ces types de drames.

Nous voulons souligner l'importance, autant pour les automobilistes que les cyclistes, de partager la route. Les vélos ont le droit de circuler sur la route , indique le porte-parole de la SGI Tyler McMurchy.

Selon la SGI , entre 2017 et 2021, quatre personnes ont été tuées dans des collisions entre cycliste et automobiliste en Saskatchewan. Saskatoon vient d'enregistrer son deuxième accident mortel en quelques mois.

En mai dernier, la mort d’une autre cycliste, Natasha Fox, 33 ans, avait suscité de vives réactions de part et d’autre, et des appels à plus de sécurité pour les cyclistes.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti, Coralie Hodgson et Laurence Taschereau