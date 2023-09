Les dirigeants des pays membres du G20 se sont entendus sur une déclaration commune dès le premier jour du sommet de New Delhi, en Inde. Mais contrairement à celle adoptée en 2022, elle ne fait aucune mention de « l’agression » russe en Ukraine et évite même toute mention directe de l’implication de Moscou dans la guerre.

Le texte de la déclaration spécifie qu’il y avait différents points de vue et évaluations de la situation sur la guerre en Ukraine, mais les dirigeants ont tout de même convenu de ce qui suit :

Tous les États doivent agir de manière conforme aux buts et aux principes de la Charte des Nations unies dans son entièreté.

Ils doivent s’abstenir de toute menace ou de tout recours à la force pour acquérir des territoires ou contre l’intégrité et la souveraineté d’un État.

L’usage ou la menace de l’usage d’armes nucléaires est inadmissible.

La résolution pacifique des conflits, les efforts diplomatiques et le dialogue sont essentiels.

Changement climatique

Au chapitre du changement climatique, le G20 échoue à appeler à la sortie des énergies fossiles, mais poursuivra et encouragera les efforts visant à tripler les capacités en matière d'énergies renouvelables , peut-on lire dans la déclaration des dirigeants.

Nous nous engageons à accélérer d'urgence nos actions pour faire face aux crises et aux défis environnementaux, y compris le changement climatique , est-il écrit.

Les dirigeants du G20, qui représente 80 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, reconnaissent que, conformément aux recommandations du GIEC , la limitation du réchauffement à 1,5 °C nécessite une réduction rapide, forte et soutenue des émissions de 43 % d'ici 2030 par rapport à 2019 .

Ils estiment également que les investissements pour le climat doivent augmenter de manière substantielle . La déclaration note d’ailleurs qu’un besoin de près de 6 milliards de dollars est requis d’ici 2030 pour les pays en développement, en particulier pour mettre en œuvre leurs objectifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Sécurité alimentaire et énergétique

Le G20 appelle la Russie et l’Ukraine à assurer immédiatement et sans entraves la livraison de céréales et d’engrais des deux pays.

Il souligne également l’importance de cesser toute destruction militaire ou autre attaque des infrastructures permettant la durabilité alimentaire et énergétique.

Avec les informations de Agence France-Presse et Reuters