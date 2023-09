Accès gratuit aux parcs nationaux de la Sépaq

La population pourra avoir accès gratuitement aux parcs nationaux de la Sépaq samedi alors que se tient la 13e Journée des parcs.

L'occasion de découvrir plusieurs activités offertes par les parcs. C'est le cas en Abitibi-Témiscamingue ou le parc national d'Aiguebelle a préparé une panoplie d'activités pour permettre d'explorer.

Il y’a notamment la possibilité de participer à une balade en canot sur le lac Matissard, de découvrir l’histoire du lac La Haie ou une excursion en rabaska sur le lac Loïs.

Les visiteurs pourront aussi assister à une séance d'information sur le loup, le renard, ou le coyote présents au parc.

Plus au sud, au parc Opémican du Témiscamingue, les visiteurs pourront en apprendre plus sur l'histoire de la Pointe-Opémican et ses nombreux bâtiments.

Au cours des dernières années, les parcs nationaux ont connu une croissance importante de leur popularité , indique le responsable des relations avec les médias de la Sépaq Simon Boivin.

C'était le cas pendant la pandémie où les gens se sont massivement retournés vers les activités de plein air pour occuper leur temps, dit-il. Ça a été une vitrine exceptionnelle pour les parcs nationaux, puis les territoires qui sont gérés par là Sépaq et les gens ont apprécié leur passage parce que de toute évidence, ils y reviennent.

Et une journée comme celle-là où on sait qu'il y a encore davantage soit d'activités ou de possibilités pour en apprendre plus sur le territoire puis sa conservation qui s'offre à nous, les gens saisissent cette opportunité pour venir nous voir , ajoute le responsable.

Il est par ailleurs recommandé de réserver le droit d'accès gratuit en ligne sur le site Internet de la Sépaq.