L’ouragan Lee, un terrible signe avant-coureur des effets du réchauffement de l’océan

L'ouragan Lee réécrit les règles de la météorologie, laissant les experts étonnés de la rapidité avec laquelle il s'est transformé en un ouragan monstre de catégorie 5.

Lee pourrait également être un terrible signe avant-coureur de ce qui risque d'arriver alors que la température des océans grimpe, engendrant des ouragans majeurs à croissance rapide qui pourraient menacer les communautés plus au nord et plus à l'intérieur des terres, disent les experts.

Les ouragans deviennent plus forts aux latitudes plus élevées , indique Marshall Shepherd, directeur du programme des sciences atmosphériques de l'Université de Georgie et ancien président de l'American Mogenic Society.

Si cette tendance se poursuit, cela mettra en jeu des endroits comme Washington D.C., New York et Boston , craint-il.

Image satellite de l'ouragan Lee qui se déplace dans les Caraïbes. Photo : Reuters / NOAA

Hyperintensification

À mesure que les océans se réchauffent, ils servent de carburant pour les ouragans.

Cette chaleur supplémentaire revient se manifester à un moment donné, et cela se produit notamment par des ouragans plus forts , explique M. Shepherd.

Au cours de la nuit de jeudi, Lee a fracassé la norme de ce que les météorologues considèrent comme une intensification rapide – lorsque les vents soutenus d'un ouragan augmentent de 56 km/h en 24 heures.

Celui-ci a augmenté de 129 km/h. Je ne saurais trop insister sur ce point.

Les vents de l'ouragan Idalia, qui a causé plusieurs dégâts en Floride à la fin d'août, ont atteint 100 km/h. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Chris Urso

Nous avions cette marque de 56 km/h, et voici une tempête qui progresse de plus du double, et nous constatons que cela se produit plus fréquemment , avance M. Shepherd, qui décrit ce qui s'est passé avec Lee comme une hyperintensification .

Avec des températures océaniques extrêmement chaudes et un faible cisaillement du vent, toutes les étoiles étaient alignées pour que l'atmosphère s'intensifie rapidement , avance pour sa part Kerry Emanuel, professeur émérite de sciences atmosphériques au Massachusetts Institute of Technology.

Menaces intérieures

Le statut de catégorie 5 – lorsque les vents soutenus soufflent à au moins 253 km/h – est assez rare. Environ 4,5 % des tempêtes nommées dans l'océan Atlantique sont passées à la catégorie 5 au cours de la dernière décennie, calcule Brian McNoldy, scientifique et chercheur sur les ouragans à l'Université de Miami.

Des ouragans majeurs plus intenses menacent également les communautés situées plus à l'intérieur des terres, car les tempêtes monstres peuvent devenir si puissantes qu'elles restent des ouragans dangereux sur de plus longues distances au-dessus des terres.

Comme ces tempêtes sont fortes lorsqu'elles touchent terre, dans certains cas, elles se déplacent suffisamment vite pour rester des ouragans bien à l'intérieur des terres.

L'État de la Floride, aux États-Unis, a été durement touché par l'ouragan Idalia, à la fin du mois d'août. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Rebecca Blackwell

L'ouragan Idalia en est le dernier exemple, lorsqu'il a touché terre dans le Florida Panhandle le mois dernier. Il était encore un ouragan lorsqu'il est entré dans le sud de la Georgie.

Il a ensuite percuté la ville georgienne de Valdosta, à plus de 116 kilomètres de l'endroit où il a touché terre. Au moins 80 maisons de la région de Valdosta ont été détruites et des centaines d'autres endommagées.

En 2018, l'ouragan Michael avait tracé une voie similaire de destruction à l'intérieur des terres, détruisant les cultures de coton et de noix de pécan et causant des dégâts considérables dans le sud de la Georgie.