Retour réussi pour le hockey junior A à Iroquois Falls

Cette petite municipalité nord-ontarienne a attendu six longues années avant de retrouver une équipe junior dans la Ligue junior du nord de l’Ontario ( NOJHL). Près de 1000 spectateurs ont répondu à l’appel pour encourager le Storm d'Iroquois Falls lors de leur premier match.

On s’attend à une équipe en phase de reconstruction avec 13 recrues, mais cette jeune équipe n’a pas déçu ses partisans lors de sa rencontre inaugurale en se sauvant avec la victoire en prolongation contre les Gold Miners de Kirkland Lake.

Ouvrir en mode plein écran Le Timminois Patrice Lafontaine tente déjouer le gardien des Gold Miners de Kirkland Lake. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Le spectacle était aussi bon sur la glace que dans les estrades.

Rosewood Ave, récemment élu artiste country exceptionnel lors du concours de la nouvelle étoile musicale de CBC, a entonné l’hymne national.

Reconnu pour leur talk-show sur le web, le duo Kinz & Klomp de Timmins assurait l’animation.

On veut être les [Golden Knights] de Vegas du Nord en offrant le meilleur divertissement aux partisans sur la glace et en dehors de la glace.

Les amateurs de hockey de cette municipalité de 4000 habitants attendaient impatiemment le retour du hockey junior depuis le départ de leur dernière équipe Junior A vers Hearst en 2017.

Ouvrir en mode plein écran Connor Dunham-Fox garde la cage du Storm d'Iroquois Falls. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est une joie de voir tout le monde d’Iroquois Falls ici. [...] La ville s’est rapprochée , raconte Leonard Laviolette, ce fou du hockey , comme il se décrit.

M. Laviolette est si passionné de sports qu’il n’a pas cessé d'encourager les équipes de hockey mineur même si le calibre est moins élevé.

On avait les midgets (moins de 17 ans), on les a supportés en attendant. On avait encore du hockey , tient-il à préciser.

Son frère Léon était aussi en extase de retrouver du bon hockey. C’est du différent hockey parce que c’est bien plus vite , ajoute-t-il.

De la fébrilité dans le clan ennemi

La frénésie se faisait aussi sentir dans le vestiaire de l’équipe adverse. Le capitaine et le directeur général des Gold Miners de Kirkland sont tous deux originaires d’Iroquois Falls.

Évoluant à Blind River depuis trois ans, Jesse Dupuis a demandé à être échangé pour se rapprocher de la maison.

Son cousin Jamy Bernier, directeur général de l'équipe de Kirkland Lake, a réussi à aller le chercher.

Ouvrir en mode plein écran Jamy Bernier a fait ses débuts dans la NOJHL comme assistant-entraîneur de l’ancienne équipe junior A d’Iroquois Falls en 2015. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

En plus de porter le chapeau de directeur général des Gold Miners, Jamy Bernier est aussi conseiller municipal à Iroquois Falls.

Tandis que sa femme Stéphanie Bernier-Giguère était responsable de trouver des familles de pension pour les 24 nouveaux joueurs du Storm d’Iroquois Falls.

En entrant dans l’aréna Jus Jordan avant la rencontre, Jesse Dupuis, capitaine de l'équipe visiteuse, a vu son enfance défiler devant ses yeux.

Ouvrir en mode plein écran Le capitaine de l'équipe adverse Jesse Dupuis a marqué le deuxième but des siens. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il s'est souvenu d'être allé à l’aréna pendant deux ou trois heures lors de jours de tempête et de ses vendredis et samedis assis dans le coin à gauche avec ses amis pour encourager les Eskis, l'ancienne équipe junior A.

Jusqu’à cette année, je ne pensais pas que c'était possible de rejouer dans cet aréna-là , a expliqué le jeune homme de 20 ans après la rencontre.

En pension chez les grands-parents

Natifs d’Iroquois Falls, Lucas Peever et ses parents ont quitté la région pour Ottawa en 2015. Le hockeyeur de 18 ans est de retour dans le Nord pour défendre les couleurs du Storm.

C’est un honneur vraiment de retrouver mes grands-parents, mes tantes et mes oncles. C’est le fun de revoir tout le monde. Je ne pensais pas il y a deux trois ans passés que j’étais pour rejouer ici , lance le numéro 44 de l’équipe locale.

Ouvrir en mode plein écran Lucas Peever est l'un des deux seuls joueurs du Storm à avoir grandi à Iroquois Falls. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il a encore en mémoire les fois où il a enfilé ses patins dans sa jeunesse pour faire le tour de la patinoire en portant le drapeau de l’ancien club junior d’Iroquois Falls.

Son grand-père, Florent Lambert, a vécu une expérience similaire il y a une soixante d’années en défendant les couleurs des Juveniles d'Iroquois Falls, une équipe qui évoluait dans la catégorie des moins de 17 ans.

Mordu de sport , il n’a pas hésité à prendre son petit-fils comme pensionnaire pour revivre les souvenirs qui ont bercé sa jeunesse.

Ouvrir en mode plein écran Après la rencontre inaugurale, Lucas Peever a fait visiter le vestiaire à son grand-père. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il en fera presque un emploi à temps plein cet hiver en espérant ne pas manquer aucune rencontre ni aucun entraînement de son petit-fils.