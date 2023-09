« On va continuer, cet automne, de piger dans le sac de courage pour continuer de changer les choses au Québec », a lancé François Legault à ses militants, jeudi, à quelques jours de la rentrée parlementaire.

Ses ministres et lui risquent effectivement d’en avoir besoin, à voir le nombre et l’ampleur des défis qui se profilent. Négociations dans le secteur public, volumineux projets de loi à adopter, consultations sur les seuils d’immigration… en voici un aperçu, dans l’ordre et le désordre.

Coût de la vie, crise du logement et itinérance

Depuis déjà plusieurs mois se profile un affrontement entre Québec et les municipalités. Après avoir sonné l’alarme sur la crise du logement et dénoncé le manque de ressources pour faire face aux changements climatiques, les grandes villes déplorent maintenant qu’elles soient laissées à elles-mêmes pour faire face à la hausse de l’itinérance.

Loin sur la liste des priorités gouvernementales jusqu’à tout récemment, ces enjeux feront dorénavant l’objet d’une attention particulière. Plusieurs députés admettent s’être fait parler de ces problématiques cet été, incluant l’augmentation du coût de la vie, qui est intimement liée à la question du logement.

Solutionner des problèmes aussi vastes prendra du temps et des moyens, mais on en sait encore bien peu sur les intentions de la CAQ . Le flou persiste aussi sur la manière dont on aidera les Québécois à faire face à l’inflation, si tant est qu’on les aide tout court.

Les villes entendent maintenir la pression, tout comme les partis d’opposition, mais le gouvernement ne se privera pas de rappeler aux municipalités leurs propres responsabilités. François Legault a déjà fermé la porte à des transferts plus généreux. Le débat est mal engagé, comme l’illustre le ton des échanges entre le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, et la mairesse de Gatineau, France Bélisle.

Partielle dans Jean-Talon

Depuis qu’on a cessé de verser une indemnité de départ aux députés qui ne terminent pas leur mandat, les élections partielles se font moins nombreuses, mais celle qui aura lieu dans Jean-Talon le 2 octobre s’annonce particulièrement enlevante. Pour une fois, le suspense est réel et l’enjeu, de taille.

Aucune partielle n’a fait perdre de terrain à la CAQ depuis sa victoire en 2018, et échapper Jean-Talon freinerait sans contredit l’élan du parti. A contrario, une victoire du Parti québécois – ou d’un autre parti d’opposition – viendrait renforcer son positionnement comme alternative au gouvernement.

Québec solidaire avait terminé en deuxième position l’année dernière, mais les plus récents sondages font état d’une remontée du Parti québécois dans la région de Québec. On peut toutefois se demander si des électeurs traditionnellement libéraux, passés à la CAQ , iront vraiment jusqu’à appuyer le PQ .

Gros projets de loi

Le gouvernement a bénéficié de l’indulgence des Québécois durant la pandémie, qui ont bien compris qu’il n’était pas réaliste d’espérer de grands changements dans les services publics en pareilles circonstances.

Quinze mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’impatience se fait toutefois de plus en plus sentir. Les ministres Christian Dubé et Bernard Drainville ont déjà identifié les solutions qu’ils veulent mettre de l’avant en santé et en éducation, mais encore faudra-t-il qu’ils réussissent à faire adopter les projets de loi qu’ils ont déposés et qui prévoient d’importants changements de structure.

L’opposition est toujours vive. Le rehaussement des exigences en matière de formation continue pour les enseignants demeure âprement contesté, tout comme la réorganisation du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens dans les hôpitaux, pour ne donner que deux exemples. La capacité du gouvernement à atteindre ses objectifs dépendra en partie de sa résolution à maintenir le cap.

Négociations dans le secteur public

De l’aveu même du ministre de la Santé, faire adopter les 1180 articles que compte son projet de loi a presque l’air d’une bagatelle en comparaison à la renégociation des conventions collectives avec les employés de l’État. On l’a souvent répété, mais une grande partie du succès des réformes promises passera par une réorganisation du travail dans les écoles et les hôpitaux.

Exténués par le manque de personnel et les effets délétères de la pandémie, les employés du secteur public se mobilisent, des débrayages étant même évoqués pour l’automne. Si les infirmières et les enseignantes bénéficient généralement d’un certain appui populaire, les citoyens s’attendent aussi à ce que les choses s’améliorent. Face aux longues listes d’attente en chirurgie et aux retards d’apprentissage accumulés par les élèves durant la pandémie, déclencher une grève pourrait s’avérer risqué. François Legault a du reste déjà commencé à préparer les esprits, déplorant les « menaces » que laissent planer certains leaders syndicaux.

Consultations sur les seuils d’immigration

Déposées au printemps dernier, les orientations du gouvernement en matière d’immigration semblent déjà lointaines. C’est que le débat, au Canada anglais à tout le moins, a pris une autre tournure depuis.

Accueillie sans faire de vagues l’automne dernier, la décision du gouvernement fédéral de rehausser substantiellement les seuils d’immigration fédéraux d’ici 2025 est de plus en plus contestée. Des économistes y voient une des causes de la crise du logement, mais d’autres estiment plutôt que c’est la solution à la pénurie de main-d’œuvre.

La ministre Christine Fréchette propose deux scénarios, dont un ferait passer les seuils annuels d’admission au-delà de 50 000, essentiellement en retranchant du calcul les étudiants étrangers qui décident de rester au Québec une fois leur parcours complété. Le gouvernement fédéral pourrait toutefois contrecarrer ses plans, en restreignant le nombre d’étudiants admis à l’échelle du pays, comme cela a été évoqué lors de la retraite du gouvernement Trudeau le mois dernier.

D'autres chantiers

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres enjeux tout aussi litigieux se profilent. Le ministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, attend un rapport sur l’opportunité de relancer la filière nucléaire au Québec et prépare un projet de loi sur la fixation des tarifs. Augmenter de moitié les capacités de production d’Hydro-Québec pourrait même s’avérer insuffisant, a laissé entendre vendredi le premier ministre. De gros investissements sont aussi attendus dans la filière batterie, ce qui risque de provoquer de nouveaux débats sur le bien-fondé des généreuses subventions accordées à des multinationales.

Pendant ce temps, Jean-François Roberge peaufine le plan visant à assurer une meilleure protection de la langue française. De nombreux ministères sont impliqués, mais certains sont plus proactifs que d’autres, au moment même où bien des Anglo-Québécois digèrent toujours mal l’adoption du projet de loi 96 l’année dernière. Le choix du gouvernement Legault de porter en appel la décision de la Cour supérieure invalidant la transformation des commissions scolaires anglophones en centres de services attisera encore davantage l’insatisfaction.

En filigrane à tous ces projets apparaît la capacité financière de plus en plus limitée du gouvernement. Le Québec est toujours en déficit, a tenu à rappeler François Legault à l’issue du caucus de ses députés. Son ministre des Finances a envoyé le signal, plus tôt cette semaine, que ses collègues devront modérer leurs ardeurs. Les Québécois sont mieux de ne pas attendre de nouveaux chèques, sauf exception, et les acteurs de la société civile, nombreux à exprimer des besoins, ne doivent pas avoir trop d’attentes.