Ottawa investit 150 M$ dans le logement locatif abordable à Vancouver

Alors que Vancouver détient le marché locatif le plus cher au Canada, Ottawa a annoncé un investissement de 150 millions de dollars pour aider avec la construction de 364 logements dédiés à la location abordable.

L’enveloppe prend la forme de prêts à faible taux d’intérêt entièrement remboursables à l'aide du programme Financement de la construction de logements locatifs.

Deux des trois ensembles résidentiels sont déjà construits et se trouvent près de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

D’abord, la construction du complexe Evolve a été terminée en août 2022 et comprend 110 logements locatifs dédiés aux professeurs et au personnel de l' UBC .

Il a été financé via un prêt à faible taux d’intérêt de 44,2 millions de dollars d’Ottawa à travers la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Il a aussi reçu 3,5 millions de Ressources naturelles Canada et l’Université de la Colombie-Britannique a investi 15,1 millions de sa poche.

Ouvrir en mode plein écran Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, à Vancouver, le mercredi 16 août 2023. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Puis, le complexe résidentiel Mundell House, aussi situé près de l’université, compte 136 logements locatifs aussi destinés au personnel de l' UBC . L’université a déboursé 23,6 millions de dollars et Ottawa a offert un prêt de 46,4 millions, toujours par l’entremise de la SCHL . La construction est achevée depuis août 2020.

Enfin, deux immeubles locatifs, dont la construction devrait se terminer en mars 2025, seront situés sur la rue Arbutus.

Ils offriront à la population vancouvéroise 118 logements locatifs. Comme pour les autres projets, celui-ci a reçu un prêt à faible taux d’intérêt de 59 millions de dollars. La compagnie PCI Developments a aussi versé une mise de fonds en argent comptant de 30,7 millions.

Des logements réellement abordables?

Pour plusieurs experts, l’utilisation du programme Financement de la construction de logements locatifs par Ottawa est un bel exemple de ce qu’il est possible de faire à faible prix.

Mais qu’est-ce qui garantit que les prix resteront en dessous des prix du marché locatif à Vancouver qui, selon Rental.ca, atteignent en moyenne 3000 $ par mois pour un logement à une chambre?

Stéphan Corriveau, directeur général du Centre de transformation du logement communautaire, estime que l’impact sur le logement locatif dans le Grand Vancouver sera plus homéopathique qu’autre chose.

Dans les deux projets achevés, il y voit une occasion pour l’Université de la Colombie-Britannique d’offrir à ses employés des logements abordables. On peut espérer que l’université tentera de conserver les coûts de loyer le plus bas possible de manière perpétuelle , dit-il.

Pour le complexe développé par PCI Developments, Stéphan Corriveau explique que les exigences en matière d’abordabilité liées au programme seront échues dans quelques dizaines d’années . Ce qui veut dire que les prix de ces logements locatifs risqueront de joindre le reste du marché.

Alors que manque-t-il? Ces projets n’ont pas assez de règles qui assurent l’abordabilité à long terme.