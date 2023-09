Un puissant séisme au Maroc fait des centaines de victimes

Des centaines de personnes ont été tuées par un violent tremblement de terre qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, ont rapporté les médias marocains.

L'épicentre de ce séisme, de magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter selon l'Institut de géophysique américain (USGS), se trouve au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat.

Selon un bilan provisoire, ce séisme a entraîné la mort de 296 personnes dans les provinces et communes d'al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant , a indiqué le ministère dans un communiqué. 153 personnes ont été blessées et hospitalisées, selon la même source.

Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a pour sa part indiqué que le séisme était d'une magnitude de 7 degrés sur l'échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz.

D'après les médias marocains, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le pays à ce jour.

Un afflux massif de blessés

Selon des images circulant sur les réseaux sociaux et des témoins, le séisme a provoqué des dégâts matériels.

Dans une localité de la province d'Al-Haouz, épicentre du séisme, une famille était bloquée dans les décombres après l'effondrement de sa maison, selon les médias.

Citant des sources médicales, le site d'information Médias24 a fait état d'un afflux massif de blessés dans les hôpitaux de Marrakech.

Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l'effondrement de leurs habitations, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Une voiture dans les débris du tremblement de terre, à Marrakech. Photo : Reuters / AL OULA TV

Sur des photos et vidéos publiées par des internautes, on peut voir d'importants débris d'habitations dans les ruelles de la médina de Marrakech, mais aussi des voitures écrasées par des pierres.

Vers 23 h, on a senti une secousse très violente, j'ai réalisé que c'était un tremblement de terre. Je voyais des bâtiments qui bougeaient. Nous n'avons pas forcément les réflexes dans ce type de situation. Puis je suis sorti, il y a beaucoup de monde dehors. Les gens étaient tous sous le choc et en panique. Les enfants pleuraient, les parents étaient désemparés , raconte à l' AFP un habitant de Marrakech, Abdelhak El Amrani, 33 ans, joint par téléphone.

Le courant s'est coupé durant 10 minutes, le réseau [téléphonique] aussi mais ça s'est rétabli. Tout le monde a décidé de rester dehors , a-t-il ajouté.

Cris et pleurs insoutenables

Selon des images diffusées sur les réseaux, une partie d'un minaret s'est effondrée sur la célèbre place Jemaa el-Fna, cœur battant de Marrakech, faisant deux blessés.

J'étais en route vers chez moi au moment du tremblement de terre. Ma voiture a un fait va-et-vient, mais je n'imaginais pas une seule seconde qu'il s'agissait d'un tremblement de terre , témoigne un autre habitant de la ville, Fayssal Badour, 58 ans.

Je me suis arrêté et j'ai réalisé la catastrophe. C'était très grave ce qui s'est passé, on avait l'impression que c'était une rivière qui débordait violemment. Les cris et les pleurs étaient insoutenables.

Il n'y a pas trop de dégâts, plus de la panique. On a entendu des cris au moment du tremblement. Les gens sont sur les places, dans les cafés, préfèrent dormir dehors. Il y a des morceaux de façades qui sont tombés , a déclaré à l' AFP un habitant d'Essaouira, à 200 km à l'ouest de Marrakech, joint par téléphone.

Secousses en Algérie

La secousse tellurique a été enregistrée peu après 23 h, heure locale, selon l' USGS et le CNRST .

Le séisme a également été ressenti dans plusieurs provinces dans l'ouest de l'Algérie voisine mais la Défense civile algérienne a indiqué qu'il n'avait pas fait de dégât ou de victime.

Le 24 février 2004, un séisme de 6,3 degrés sur l'échelle de Richter avait secoué la province d'Al Hoceima, 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts et provoquant d'importants dégâts matériels.

Et le 29 février 1960, un tremblement de terre avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, et fait plus de 12 000 morts, soit un tiers de la population de la ville.