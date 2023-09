Les boxeurs locaux brillent au Casino du Lac-Leamy

Le boxeur gatinois Alexandre Gaumont a subi son plus grand test en carrière, vendredi soir, au Casino du Lac-Leamy, mais il en est sorti gagnant. Il a remporté sa neuvième victoire de suite devant près de 1000 spectateurs qui s’étaient pratiquement tous déplacés pour l’encourager lors du gala présenté par Eye of the Tiger.

L’ambiance était électrique pendant le duel entre le Tigre de Buckingham et le Mexicain Ulices Tovar Rivera, qui s’est soldé par une victoire par décision unanime du favori local (79-73 sur les trois cartes des juges) après huit rounds endiablés.

Je suis vraiment satisfait! J’ai mis plus d’efforts dans ce combat que dans tous mes derniers. C’était un bon adversaire, un vrai tough , a réagi Gaumont dans les minutes suivant sa victoire.

Ouvrir en mode plein écran L'arbitre lève le bras d'Alex Gaumont après sa victoire devant près de 1000 personnes à Gatineau. Photo : Eye of the Tiger / Vincent Ethier

Gaumont avait émis le souhait de prendre l’expérience alors qu’il n’avait jamais dépassé le quatrième round et comptait six K-O. à sa fiche. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il a été servi. Le jeune homme de 27 ans a été frappé sous la ceinture à la deuxième reprise, il a été ébranlé au troisième assaut en plus de couper son adversaire au quatrième round et d’échanger coup pour coup dans le reste du duel.

Il y en a qui disaient que j’ai pas de mâchoire et que j’ai jamais été frappé. J’ai mangé de bons coups quand même [ce soir] ! Mon coach et moi, on a rigolé en disant que j’ai pas une mâchoire de porcelaine.

J’avais jamais reçu de low blow. C’est la première fois de ma carrière que je suis un peu sonné. Je me suis rendu compte que je devais garder mes mains hautes. Mais, ça vraiment bien été, j’ai presque gagné tous les rounds , a poursuivi Gaumont qui croit que ce duel lui servira pour la suite de sa carrière. Je suis prêt à poursuivre ma progression. J’ai eu une très bonne opposition, j’étais souvent le long des câbles. Il était fort physiquenent et avait une bonne force de frappe.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Gaumont et Ulices Tovar Rivera se sont échangés coup sur coup pendant leur combat présenté au Casino du Lac Leamy. Photo : Eye of the Tiger / Vincent Ethier

Le boxeur gatinois savait qu’il faisait face à un dur adversaire qui, comme lui, n’avait jamais été arrêté en huit combats. Il a compris rapidement qu’il devrait aller au bout du duel pour l’emporter.

D’habitude je suis capable de faire mal aux autres avec ma force, mais pas cette fois. Je devais aller puiser dans mon deuxième et mon troisième effort. J'avais une stratégie sur huit rounds, a précisé Gaumont, qui ne cherchait pas le K-O. à tout prix.

Gaumont prendra maintenant un peu de temps en famille en plus de soigner une blessure au haut du corps qu’il traîne depuis quelques combats avant de penser à son prochain défi.

Un retour victorieux à la maison pour Lepage-Joanisse

Vanessa Lepage-Joanisse a remporté une victoire face à la Hongroise Timea Nagy. Dans un combat de six rounds, la boxeuse de 28 ans a dominé son adversaire du début à la fin pour remporter une victoire par décision unanime sur des pointages identiques de 60-53.

Écoute, je n’ai pas de mots! Je suis tellement contente. J’ai suivi le plan de match. J’ai ouvert la machine au 3e round, comme prévu et je suis revenu dans le coin avec le gros sourire. C’est le fun , a mentionné Lepage-Joanisse

Ouvrir en mode plein écran Vanessa Lepage-Joanisse a dominé son duel face à la Hongroise Timea Nagy pour remporter une sixième victoire en carrière. Photo : Eye of the Tiger / Vincent Ethier

La boxeuse de la Petite-Nation, qui demeure maintenant à Mont-Laurier, a profité de sa vitesse face à une adversaire plus statique.

J’ai pensé pouvoir la finir. Après le 4e round, je voyais qu’elle n’aimait pas les shots qui rentrent.

Le duel n’a toutefois pas été de tout repos alors que Nagy a utilisé l’avantage de sa taille pour l’accrocher à plusieurs reprises et lui écraser la tête pour l’empêcher de faire plus de dommages.

Ouvrir en mode plein écran Vanessa Lepage-Joanisse a porté plusieurs durs coups sans réussir à terminer le travail face à Timea Nagy. Photo : Eye of the Tiger / Vincent Ethier

Je savais qu’elle allait accrocher. On avait tellement travaillé sur ça. J’étais fâchée parce que je savais que ce serait sa stratégie et je n’arrivais pas toujours à rouler , a expliqué la boxeuse. Ça a quand même bien été, mais j’étais fâchée de recevoir autant de coups de tête. Je suis contente de ne pas avoir été coupée.

C’était aussi le plus long combat en carrière pour Lepage-Joanisse qui voyait du bon au fait d’avoir disputé un combat complet.

C’est pas grave, c’est de l’expérience. On veut disputer six rounds. Je suis contente, j’ai du cardio et j’aurais pu faire d’autres rounds. Il faut le faire parce qu’on vise un combat de championnat du monde, alors la prochaine étape, ce sera un huit rounds , a ajouté la jeune femme.

Mbilli montre toute sa puissance

En finale, le Français Christian Mbilli a démontré toute sa puissance face à l’Américain Demond Nicholson. Le boxeur installé à Montréal a envoyé son adversaire au tapis dès la 30e seconde du combat avant de répéter l’exploit au 2e assaut en le mitraillant de coups.

Courageux, Nicholson a poursuivi les hostilités avant d’être complètement sonné par une droite de Mbilli qui a traversé ses gants au 4e round. C’était la taxe de bienvenu , a lancé le gagnant après le combat, lui qui avait averti Nicholson qu’il payerait la note pour avoir osé parler d’un combat de remise en forme.

Mbilli a maintenant 25 victoires et 21 K.-O. Il a démoli un adversaire qui avait fait la limite avec Demetrius Andrade en début d’année.

J'ai la ceinture de championnat du monde en vue depuis le début! Malheureusement, on est esquivé par plusieurs combattants. Je fais confiance à mon équipe pour aller chercher d’autres gros combats , a souligné Mbilli qui devrait encore être dans les discussions pour une ceinture mondiale, lui qui possède le titre WBC continental des Amériques.

Plus question de retraite pour O’Reilly

Contrairement à l’an dernier, alors qu’il avait terrassé son adversaire rapidement à son premier combat professionnel, Harley-David O’Reilly a eu besoin de chaque seconde pour remporter son duel face au Mexicain Israel Nava Lopez. Le Gatinois a remporté une décision unanime en quatre rounds alors que les juges ont tous remis des cartes identiques de 40-36.

J’étais content. L’an dernier, c'était une belle expérience de détruire un adversaire devant mon monde. Cette fois, j’étais préparé. Je voyais que mon camp avait payé , a analysé O’Reilly.

Ouvrir en mode plein écran Dave O'Reilly (en rouge) a remporté une victoire par décision unanime des juges contre Israel Nava Lopez. Photo : Eye of the Tiger / Vincent Ethier

La petite taille de son adversaire a causé certains problèmes à O’Reilly qui a eu du mal à connecter ses lourdes frappes. J’étais trop loin souvent, mais il ne m’a pas touché du combat. J’ai fait en sorte qu'il n'était pas de mon calibre , a dit le boxeur.

Alors qu’il avait annoncé sa retraite après son premier combat professionnel en 2022, Dave O’Reilly parle maintenant de combattre au moins deux ans et chaque fois qu’un gala sera organisé en Outaouais.

Je vais arrêter quand je vais sentir que mon niveau d’entraînement n’est plus assez pour monter dans le ring.

Ouvrir en mode plein écran Harley-David O'Reilly lèvre les bras au ciel après avoir été déclaré vainqueur de son combat contre le Mexicain Israel Nava Lopez. Photo : Eye of the Tiger / Vincent Ethier

Ici c’est mon MGM Grand, c’est mon Vegas, mon Centre Bell. Si je peux boxer devant mon monde et être le flambeau pour organiser des galas en Outaouais, ça me fera plaisir. C’est trop le fun. C’est une drogue, on va le dire , a plaisanté l’athlète de 34 ans qui serait même ouvert à se rendre à Montréal ou Québec si Eye of the Tiger lui fait signe.

Une carte bien remplie et une flopée de K-O.

Les partisans ont été gâtés avec la présentation de 11 duels. Luis Santana a démoli son adversaire Sergio Palafox. L’arbitre est intervenu pour arrêter le combat avec une trentaine de secondes à faire au 2e round, pour porter sa fiche à 10 victoires, aucune défaite et 4 K-O.

Ouvrir en mode plein écran Le Français Moreno Fendero (culottes de camouflage) a réussi ses débuts professionnels en disposant de Veselin Markov en moins de trois rounds. Photo : Vincent Ethier Photography

Le jeune Moreno Fendero a sué à ses débuts professionnels alors que le Mexicain Uriel Bueno l’a amené à la carte des juges après quatre rounds. Il l’a remporté par décision unanime. Le Montréalais Christopher Guerrero a enregistré un K-O. spectaculaire au 3e round en envoyant le Bulgare Veselin Markov au plancher après l’avoir atteint d’un solide crochet de gauche au foie.

Le Colombien d’origine Jhon Orobio n’a même pas eu besoin d’un round pour vaincre Luis Godinez Bautista. Le Mexicain n’a pas été en mesure de se relever après avoir encaissé un coup au foie, alors qu’il ne restait que quelques secondes au premier engagement.

Devin Tomko, originaire de Winnipeg, mais qui s’est longtemps entraîné à Ottawa, a remporté une victoire à son retour dans la région en lever de rideau.

Ouvrir en mode plein écran Devin Tomko (en blanc) atteint Juan Santiago Colchado d'une solide gauche quelques secondes avant de le voir abandonner. Photo : Eye of the Tiger / Vincent Ethier

Il a mis son adversaire, Juan Santiago Colchado, hors d’état de nuire dès le 2e round alors que son coin a refusé de le renvoyer au combat. Le Mexicain a perdu connaissance à sa sortie de l’arène, ce qui a retardé la suite du gala.