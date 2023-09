Le gouvernement du Nouveau-Brunswick souhaite que 50 % des voitures vendues dans la province en 2030 soient des voitures électriques.

Mais la députée progressiste-conservatrice de Fundy-Les-Îles-Saint John-Ouest, Andrea Anderson-Mason, se demande la quantité d’électricité supplémentaire qui devra être générée pour alimenter un tel parc automobile dans à peine sept ans.

Devant le comité permanent des comptes publics, vendredi à Fredericton, le sous-ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Tom MacFarlane, a répondu qu’il n’avait pas à ce moment-ci cette information.

Il dit que les estimations sont encore en cours et qu’elles font partie d’une analyse globale des besoins énergétiques futurs de la province.

La province répète depuis des mois que l’approvisionnement en électricité sera un défi d’ici 2030, en particulier pendant les heures de pointe en hiver.

Andrea Anderson-Mason a répondu qu’elle avait dû mal à croire que l’on puisse se donner des cibles arbitraitement sans savoir de quoi on a besoin.

C’est une information importante qui manque, parce qu’on a besoin de savoir le niveau d’énergie que ça nous prend pour pouvoir accepter un parc automobile électrique , déclare en entrevue le député libéral de Kent-Sud, Benoît Bourque, aussi membre du comité parlementaire.

Pas le facteur le plus important

Daniel Breton, président et chef de la direction de Mobilité Électrique Canada, croit que l’on a tendance à surestimer le poids des véhicules électriques dans la hausse de la demande en électricité.

Daniel Breton, président et chef de la direction de Mobilité Électrique Canada, vendredi à Vancouver.

L'augmentation de la demande d’électricité va être beaucoup plus dirigée par la demande d’électricité qui va venir de l’augmentation de la population, l‘augmentation du PIB , l’augmentation des résidences et des industries, beaucoup plus que les véhicules électriques , a déclaré M. Breton dans un entretien à partir du salon de l’auto électrique Fully Charged à Vancouver, vendredi.

Celui qui a été ministre québécois de l’Environnement en 2012 explique par ailleurs que des concepts comme les bornes de recharge bidirectionnelles, qui permet de faire circuler l'énergie dans les deux sens, de l'auto à la borne et vice-versa.

Les voitures vont faire partie du réseau , avance Daniel Breton. L'inquiétude par rapport à la demande d'électricité de nos véhicules électriques va être beaucoup moins grande que l'inquiétude qu'on devrait avoir pour l'augmentation de la population et des résidences.

La Polestar 3, nouveau véhicule électrique du constructeur suédois Polestar, est dévoilée au salon Fully Charged de Vancouver, vendredi.

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, ne s’inquiète pas non plus de l’impact des véhicules électriques sur la demande globale, car certains facteurs comme des bornes de recharge alimentée par l’énergie solaire viendront minimiser leur impact.

Selon Statistique Canada (Nouvelle fenêtre), il y avait 4202 automobiles hybrides électriques et 464 automobiles électriques à batterie immatriculées au Nouveau-Brunswick en 2021.

La province veut 140 000 véhicules électriques en 2030.

D’après le reportage d’Alix Villeneuve