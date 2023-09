Dix millions de dollars pour moderniser les installations de la scierie Martel

La scierie Martel d’Alma se tourne vers l’automatisation à la suite d’investissements totalisant 10 millions de dollars pour moderniser ses équipements, dont près de 5,8 millions ont été financés par le gouvernement du Québec sous la forme d’un prêt.

Ces investissements comprennent la mise en place d’une nouvelle ligne de sciage entièrement robotisée qui optimisera l'utilisation de la matière première et permettra de faire des gains significatifs en productivité, selon l’entreprise.

Pour un mètre de bois rond qui rentre dans la cour, on va sortir 250-260 pieds de bois par mètre cube, a expliqué le président de la scierie, Raynald Martel. L’ancienne installation produisait à peu près 200 pieds au mètre cube. C’est une nette belle amélioration.

C’est l’entreprise Inotech de Normandin qui a été chargée de concevoir, fabriquer et installer ces nouveaux équipements.

Du soutien financier du gouvernement

Cet investissement a été annoncé vendredi après-midi par Raynald Martel. En raison du caucus de la Coalition avenir Québec qui s'est tenu dans la région cette semaine, plusieurs représentants du gouvernement étaient présents.

Le projet de la scierie Martel s'inscrit dans notre vision d'un secteur forestier québécois toujours plus moderne, prospère et compétitif, a indiqué la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina. Je me réjouis que notre gouvernement ait soutenu une entreprise faisant partie intégrante de l'écosystème forestier du Lac-Saint-Jean depuis des décennies.

La scierie Martel, ils sont bien organisés, eux autres. Ils ont beaucoup de synergie, a lancé le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete. Ils ont une entreprise de toiture. Ils font aussi de la quincaillerie et après ça, ils coupent leur propre bois donc, ils occupent une belle synergie et une belle vision d’entreprise. Alors, c’est une belle nouvelle pour la région et les gens d’Alma ont raison d’être fiers de cette entreprise-là.

Le député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard, était également présent.

Avec les informations de Laurie Gobeil