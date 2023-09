Doug Ford a savouré un bain de foule vendredi soir à Kitchener dans le cadre du plus récent Ford Fest, au moment où le premier ministre et les progressistes-conservateurs baissent en popularité dans les sondages en raison du dossier de la ceinture de verdure.

Le gouvernement ontarien promet de rendre des terrains disponibles pour construire des petites maisons « qui seront vendues moins 500 000 $ », a lancé le premier ministre lors d’un discours. Nous allons travailler avec les travailleurs syndiqués pour construire 1,5 million de logements , a-t-il aussi dit.

Mais l’une des décisions charnières pour pouvoir respecter cet engagement commence à coûter cher au parti et à son chef. Des sondages de l’Institut Angus Reid et de la firme Abacus Data révèlent que les cotes de popularité de Doug Ford et du Parti progressiste-conservateur ontarien sont en baisse en raison de la controverse entourant la ceinture de verdure.

Entre juin et septembre, la cote de popularité de Doug Ford est passée de 33 % à 28 %, relève l’Institut Angus Reid, une baisse qui est rare en trois mois selon la présidente de l’institut, Shachi Kurl. Parmi les électeurs engagés, la popularité des conservateurs a atteint 34 %, soit sept points de pourcentage de moins qu’en juillet, note un sondage d’Abacus Data.

Plusieurs manifestants

Vendredi soir, les participants du Ford Fest ont été témoins du mécontentement de certains au sein de la population par rapport à la décision des conservateurs de retirer des terres de la ceinture de verdure : des dizaines de manifestants ainsi que des membres des partis d'opposition attendaient à l’entrée du complexe où avait lieu l’événement.

Techniquement, il contrevient à la loi , a déclaré Mike Nagy, un membre fondateur de l’organisme Wellington Water Watchers, au sujet du premier ministre Ford. Le pouvoir du peuple va défaire ce gouvernement corrompu , a pour sa part scandé au micro le chef du Parti vert de l’Ontario, Mike Schreiner.

Mike Nagy est venu manifester à l'entrée du complexe où a lieu le Ford Fest, à Kitchener. Photo : Radio-Canada

Des centaines de partisans s'étaient toutefois déplacés au Ford Fest, malgré la controverse. Je suis certain que Doug Ford va s'en sortir , affirme Tylor Eckert. Alok Patel soulèverait l'enjeu de la ceinture de verdure s'il parlait au premier ministre, mais la décision de retirer les terrains n'aura pas d'impact sur son vote aux prochaines élections.

Les répercussions des rapports de la vérificatrice générale et du commissaire à l’intégrité ont été nombreuses. Le 22 août, le chef de cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, Ryan Amato, a démissionné, puis c’est le ministre lui-même, Steve Clark, qui a quitté ses fonctions.