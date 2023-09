En Alberta, le disque vinyle a la cote

Alors que l’on croyait que l’avènement du disque compact, ou CD, avait définitivement prononcé l’oraison funèbre du vinyle, celui-ci a fini par renaître de ses cendres au point que ses ventes ont repris du poil de la bête, notamment en Alberta, où les disquaires se frottent les mains.

Parler de disque vinyle à l’ère des plateformes d’écoute et d’une multitude de sites de téléchargement de musique peut paraître anachronique. Pourtant, il tourne encore, à la satisfaction des marchands spécialisés.

Richard Liukko est propriétaire de Freecloud Records, un magasin du centre-ville d’Edmonton qui vend des disques et notamment des éditions millésimées depuis 1985.

Il est heureux du regain d'intérêt des acheteurs pour ce support qui fête cette année son 75e anniversaire.

La demande renouvelée pour les disques vinyle est fantastique. Nous sommes vraiment très heureux, [car] nous avons toujours été un magasin de disques, la vente de CD ayant toujours été secondaire pour nous.

Ouvrir en mode plein écran Richard Liukko, propriétaire du magasin de disques Freecloud Records, au centre-ville d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

Richard Liukko, qui estime l’inventaire de son magasin à quelque 100 000 disques, souligne que les rééditions ont particulièrement la cote, surtout celles des œuvres à succès des années 1990 et 2000 qui n'étaient disponibles qu'en CD .

Elles sortent maintenant sur disque et les gens les veulent vraiment, la demande est très forte , affirme-t-il, en ajoutant que ses ventes de nouveaux vinyles et de nouvelles rééditions ont été plus importantes l’année dernière que dans les années 1990.

Ouvrir en mode plein écran Le magasin de disques Freecloud Records existe depuis 38 ans. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

Le disquaire Arthur Fafard, propriétaire du magasin Blackbyrd Myoozik situé sur l’avenue Whyte à Edmonton, témoigne d’une situation similaire.

J'ai regardé les chiffres et je peux vous dire que [mes] ventes de vinyles ont atteint un sommet en 2015, avec plus de 30 000 disques vendus, contre 7000 en 2009.

Même s’il a vendu 23 000 disques vinyle en 2022, il ne s’attend pas à atteindre son pic de ventes de 2015, car il y a beaucoup plus de vendeurs aujourd'hui qu'à l'époque dans ce secteur qu’il qualifie de marché de niche. Par conséquent, il est fort probable que les ventes continuent d'augmenter, mais à un rythme plus lent , estime-t-il.

Blackbyrd Myoozik qui existe depuis 1993 compte également un magasin à Calgary.

Ouvrir en mode plein écran Arthur Fafard, propriétaire du magasin Blackbyrd Myoozik. Photo : Radio-Canada / Bassirou Bâ

Des acheteurs de tous les âges

Les clients de Richard Liukko sont constitués de gens de toutes les tranches d’âge, des aînés qui viennent chercher par exemple un exemplaire du premier disque qu'ils ont acheté dans les années 1950, à des personnes plus jeunes qui s’intéressent à tout, du heavy metal classique à la nouvelle musique pop en passant par le rock classique des années 1960 et 1970.

Publicité

C'est vraiment, vraiment formidable de voir des jeunes ouvrir leurs oreilles à toutes sortes de sons différents , se réjouit-il.

Arthur Fafard note également que beaucoup de jeunes gens achètent des disques vinyle, certains simplement pour le plaisir d’en collectionner, car ils ne possèdent pas de platines pour les écouter.

Je travaille beaucoup avec des jeunes, et c’est quelque chose qui les intéresse beaucoup , ajoute Natalie Boisvert, animatrice musicale au Centre Winspear, à Edmonton.

Ouvrir en mode plein écran Le disque vinyle fête ses 75 ans cette année. Photo : Radio-Canada / Ed Bermingham

Les raisons de l’engouement pour le vinyle

En plus d’indiquer que ce ne sont pas uniquement des nostalgiques qui achètent des disques vinyle, l’intérêt des jeunes pour le microsillon est révélateur d’un certain besoin de satisfaire une curiosité, d’après Natalie Boisvert.

Publicité

Elle explique que s'il y a bien des personnes pour qui le vinyle, c’était des choses pour grand-papa et grand-maman , il y a aussi une génération qui n’a connu que de la musique dématérialisée et qui est tentée d’essayer le vinyle : « Les jeunes aiment tout ce qui est nouveau et inhabituel. »

Et ce n’est pas tout. Arthur Fafard note que le vinyle procure une expérience tactile qui fait qu’il attire.

Selon Richard Liukko, tenir une pochette de vinyle entre ses mains, c’est comme tenir un morceau d’art ou contempler un tableau représentant la Joconde, alors qu’un CD est un petit morceau de plastique et de métal .

Natalie Boisvert abonde dans le même sens, en faisant valoir que le vinyle, c’est tout l’art des pochettes [...], ce qui fait plaisir à une génération qui est très visuelle .

Elle souligne surtout que le microsillon laisse entendre un son meilleur, en plus de faire ressortir une chaleur musicale que ne procurent pas les supports numériques, qui font perdre énormément de qualité sonore à la musique notamment lorsqu’on passe, par exemple, d’un format wave.wav à un format MP3.