Une salle communautaire exigée à Saint-Marcellin pour briser l’isolement des aînés

Depuis 2021, les quelque 400 habitants de Saint-Marcellin n’ont plus d’espace de rassemblement pour briser l’isolement des aînés et organiser des activités intergénérationnelles. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Marcellin urge la Municipalité d’accélérer la cadence pour créer un nouveau lieu de rencontre.

Avant la pandémie, il y avait des soupers de crabe qui réunissaient petits et grands, des soupers de Noël, de la danse en ligne, des cours de yoga ou encore, un festival de motoneiges antiques, se remémore Ginette Gosselin, trésorière du Club des 50 ans et plus de Saint-Marcellin.

Ses membres, qui continuent de se donner rendez-vous toutes les semaines, organisaient des activités dans une salle communautaire située dans une ancienne école, raconte Mme Gosselin. Mais en 2021, la salle a été cédée aux organisateurs de la Feste médiévale de Saint-Marcellin.

Depuis, le club occupe un local dans l'édifice municipal qu'il considère trop petit pour faire des activités et des rassemblements communautaires. C'est pourquoi ses membres demandent un nouvel espace, et vite.

Le Club des 50 ans et plus occupe un petit local dans l'édifice municipal depuis 2021.

La santé mentale, c’est une réalité, dit Ginette Gosselin. On avait un monsieur qui vivait tout seul et tous les vendredis soir, il venait jouer au pool. Depuis, il ne vient plus, il s’est isolé. Si on avait une activité, peut-être qu’il viendrait?

Comment aller les chercher, c’est avec des activités. C’est décevant de ne pas être capables de se rencontrer. C’est toute notre communauté qui n’a pas de rassemblement.

Ginette Gosselin insiste sur l'importance de créer rapidement une nouvelle salle communautaire dans le village pour briser l'isolement des aînés.

Un processus qui s'étire

En 2022, l'administration municipale a informé ses citoyens qu’il coûterait environ 5 millions de dollars pour transformer l’église du village, acquise par la Municipalité 10 ans plus tôt, en centre communautaire. Dans un document fourni aux citoyens, le conseil municipal dit être d’avis que la démolition est la seule option réaliste financièrement, étant donné la taille de la communauté.

Au cours des dernières années, l’église a été ouverte exceptionnellement pour célébrer deux funérailles, poursuit la trésorière du club, qui se rappelle à quel point les membres de la communauté étaient heureux de se retrouver, malgré les circonstances.

C’est long, c’est long , soupire Mme Gosselin, qui explique que le Club des 50 ans et plus souhaite faire une proposition à la Municipalité en ce sens le 12 septembre.

C’est très lent , confirme la mairesse de Saint-Marcellin, Julie Thériault. Nous travaillons ce dossier depuis plus d’un an. On fait affaire à plusieurs experts, architectes, firmes d’ingénierie, le processus est enclenché.

La Municipalité souhaite transformer des locaux de l’édifice municipal pour créer une nouvelle salle pouvant accueillir 75 personnes et qui inclurait des salles de bains et une petite cuisine, informe la mairesse, en attendant la construction d’un centre communautaire ayant une capacité de 175 personnes.

C’est un enjeu pour toute la population. En tant que citoyenne, je suis d’accord qu’il faut une salle communautaire.

La mairesse de Saint-Marcellin, Julie Thériault, explique que la Municipalité fait des démarches et a réservé une enveloppe pour créer une nouvelle salle communautaire.

On est à la merci de la pénurie de main-d’œuvre, explique la mairesse concernant les travaux de réaménagement des locaux. Pour le centre communautaire, on est à l’étude du projet avec les spécialistes, pour possiblement faire une demande de subvention au gouvernement. La lourdeur de la paperasse pour venir à bout de tout ça. Le projet de salle communautaire, on travaille activement à ce dossier, dans l’espoir que d’ici 2024 on pourra annoncer un projet qui sera faisable et réalisable financièrement.

De son côté, Ginette Gosselin affirme ignorer les plans de l'administration.

On est des petites municipalités , souffle-t-elle. Peut-on travailler ensemble pour développer notre petit coin de pays?

