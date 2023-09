Dans l’œil d’Ivanoh Demers : prendre le temps et oser

Actualité oblige, les séances de portraits de politiciens sont courantes. Dans le milieu, les fameux « rangs d’oignons » inondent les fils de presse. Résultat : habitué à ces images plutôt répétitives, notre regard pivote vers la gauche, un peu vers la droite et quitte la page… C’est le défi quotidien des photojournalistes de vous accrocher.

Trouver une image originale, percutante, qui va permettre aux lecteurs de comprendre l’histoire en une seconde, n’est pas chose simple. Comment surprendre les lecteurs pour qu'ils cliquent sur un article avec un réel intérêt?

Dans ce cas-ci, le photographe de l’agence Reuters a tout simplement décidé de photographier l'ombre des politiciens avec leurs épouses. Simple et efficace, cette photo a retenu mon attention. J’ai cliqué!

Ouvrir en mode plein écran La canicule sévit en Europe. Un homme s’apprête à faire un plongeon dans la mer à la plage Bon secours à Saint-Malo, en France, le 5 septembre 2023. Photo : Reuters / PASCAL ROSSIGNOL

Une des assignations les plus fréquentes en photojournalisme est de faire des photos qui illustrent la météo. J'ai bien aimé cette image prise par un collègue de l’agence de presse Reuters. Un exemple parfait d'une composition équilibrée. Le défi de garder l'œil au coeur de la photo est réussi.

Publicité

La structure est en plein centre. Le sujet se dégage du soleil. Les deux silhouettes aux extrémités regardent vers le sujet. Le bateau de croisière à gauche et les rochers à droite bouclent le tout. Le contre-jour est techniquement bien réussi. Même l’oiseau est parfait.

Bof, photo facile à réaliser…. Je dirais plutôt le contraire. Je suis convaincu que le photographe a attendu un bon bout de temps avant que les gens se placent dans son cadre. Bravo!

Mon clin d’oeil de la semaine

La canicule a aussi fait des siennes ici au Canada. À mon tour de faire un peu de météo. Je me suis donc retrouvé avec un groupe d’enfants qui jouaient dans des jeux d'eau. Un classique. Rien de plus facile, mais il y a des étapes à respecter.

Ouvrir en mode plein écran Pour échapper à la chaleur qui frappe Montréal, le petit Jules, un an, s’amuse dans les jeux d’eau le 5 septembre 2023. Photo : Radio-Canada / IVANOH DEMERS

En premier, oubliez les photos. Il faut approcher les parents ou les responsables. Les informer clairement de notre démarche est primordial. Pourquoi on fait des images? Pour qui? Avant de travailler, il faut mettre la table et jaser avant de passer à l’action.. Lorsque tout le monde sait ce qui se passe, sortez votre appareil!

Publicité

Ma technique est plutôt simple. Armé de mon objectif grand angle – oui il faut s’approcher de son sujet –, je choisis un bel arrière-plan et je laisse le temps suivre son cours. Le reste est un jeu d’enfant.

Mais soyez patients. Il faut attendre d’avoir la bonne expression. Dans ce cas-ci, pour essayer de me démarquer, j’ai choisi l’imperfection de la goutte d’eau sur l’objectif.

Un dernier conseil, en photo d’action, évitez les regards d’enfants directement dans la caméra. En photojournalisme la discrétion est payante, vous êtes un témoin. Vos images seront plus naturelles, plus spontanées.

Informations techniques Iso : 800 Objectif : 16 mm Vitesse : 1/800 Ouverture : F16

Combien de photos ai-je réalisées pour en obtenir une satisfaisante? Réponse : 775 clichés.

Maintenant, le mot de la fin... en photo! À la semaine prochaine.