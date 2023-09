Des syndicats de l’Est-du-Québec doutent des nouveaux points de service locaux

L’annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé, de convertir 100 centres de vaccination en points de service pour désengorger les hôpitaux est accueillie avec scepticisme par des syndicats du réseau de la santé de l’Est-du-Québec.

Le déploiement de ces points de service ne tient pas compte des particularités régionales, selon eux.

Le président du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ), Pier-Luc Bujold, remet en question le déploiement de ces points de services.

Que tu sois dans un local externe ou dans un local interne, le principe demeure que tu crées un service qui ne correspond peut-être pas au besoin de la population et au but visé, qui est de réduire l’engorgement des urgences. Si tu fais un plus un avec ce qui est proposé, tu arrives à zéro , lance-t-il.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique que la région héritera de huit nouveaux points de service : La Pocatière, Témiscouata-sur-le-Lac, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles, Rimouski, Mont-Joli, Matane et Amqui.

La Côte-Nord verra la conversion de deux de ses centres de vaccination situés à Sept-Îles et Baie-Comeau.

Pour sa part, le CISSS de la Gaspésie a refusé de commenter l’annonce du ministre, mais assure que les quatre réseaux locaux de service de la région auront chacun au moins un point de service. Des appels d’offres seront lancés à très court terme pour trouver des locaux, selon le CISSS .

Les responsables des CISSS ont eu la directive de ne pas parler aux médias, pour l’instant.

Ouvrir en mode plein écran Les centres de vaccination mis sur pied durant la pandémie de COVID-19 seront convertis en points de services locaux et offriront plus de services pour désengorger les hôpitaux. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Crainte d’une centralisation

En contexte de pénurie de main-d’œuvre, l’annonce du ministre Christian Dubé fait craindre un mouvement du personnel de la santé des hôpitaux vers ces nouveaux points de service.

À chaque fois qu’il y a de nouveaux services qui se créent, [ça crée] une désertion des services 24/7 des professionnels , estime Pier-Luc Bujold.

La présidente du Syndicat des intervenantes et des intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ), Karine Ouellet Morneau, doute même de la capacité du réseau de la santé à pourvoir les besoins en personnel ainsi créés.

Avec le Plan santé, le gouvernement est fort pour ajouter des structures, mais on a une pénurie. Ces structures-là, il faut les meubler de personnel.

Pier-Luc Bujold voit dans cette annonce une tendance au mur-à-mur à la grandeur de la province qui ne tient pas compte des particularités de chaque région. Quand il y a de la centralisation des décisions, c’est très déconnecté des besoins de la population [de chaque] territoire , avance-t-il.

Désengorger les hôpitaux

En point de presse vendredi, Christian Dubé a souligné que l’ajout de service dans les centres de vaccination mis sur pied durant la pandémie de COVID-19 permettrait de relâcher la pression sur les hôpitaux, qui viennent de franchir le cap des 10 000 admissions quotidiennes à l’urgence.

On va y ajouter des services pour utiliser au maximum ces nouveaux points de service-là , a fait valoir le ministre de la Santé. Il a ajouté que le nombre d’hospitalisations causées par la COVID-19 a triplé en un mois, passant d’environ 300 à près de 900 patients.

Ce qu’offriront les nouveaux points de service Services déjà offerts Services qui seront ajoutés Vaccination contre la COVID-19, l'influenza et le zona Vaccination prévue par le Programme québécois d'immunisation Dépistage ou la détection de la COVID-19 et de l'influenza Détection du streptocoque groupe A Distribution de tests rapides Prélèvements de sang, de selles et d'urine Vaccination mobile Activités des services mobiles Source : Ministère de la Santé

Karine Ouellet Morneau doute de l’affirmation du ministre de la Santé.

Les gens doivent quand même aller à l'urgence chercher leur réquisition s'ils ont une prise de sang. Ils doivent voir un médecin. Pour cet aspect-là, on ne sauve pas d’étape, ça ne désengorge pas les urgences , soutient-elle.

Même son de cloche de la part de Pier-Luc Bujold, qui considère que le gouvernement devrait d’abord renforcer les services déjà existants, comme les urgences, et faciliter l’accès aux médecins de famille pour les patients qui n’en ont pas.

Le déploiement de ces 100 points de services à la grandeur du Québec nécessitera 1,36 milliard de dollars sur cinq, selon le ministère de la Santé.

Avec les informations de Mathieu Berger et d'Isabelle Damphousse