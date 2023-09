Les libéraux du Manitoba promettent de miser sur les services en santé mentale

S’il est élu, le Parti libéral du Manitoba s’engage à inclure les services en santé mentale sur la liste des soins couverts par l'assurance-maladie et permettre aux patients de consulter gratuitement un psychologue agréé.

L’épuisement professionnel et les blessures psychologiques seront également couverts par la Workers Compensation Board (WCB), assure le chef du parti, Dougald Lamont, en conférence de presse vendredi.

Par voie de communiqué, M. Lamont déclare qu'investir dans les services de santé mentale pourrait réduire les coûts globaux de la santé d’au moins 20 %.

Son parti veut également investir dans la formation en psychologie dans les établissements postsecondaires et créer une ligne d'appel spécialisée dans les services en toxicomanie, accessible en tout temps.

Ce que nous proposons n'est rien de moins qu'une révolution en termes de soins de santé mentale au Manitoba et de traitement des dépendances , affirme Jon Gerrard, candidat libéral pour la circonscription de River Heights, à Winnipeg.

Cinquante et un millions de dollars seraient alloués à l’initiative, indique M. Gerrard, ajoutant qu’elle engendrerait aussi beaucoup d’économies .

Les libéraux promettent également de soutenir la création d’un site de consommation supervisée et de sites mobiles de prévention des surdoses s'ils forment le prochain gouvernement provincial.

Notre objectif avec les services de lutte contre les dépendances est de pouvoir garantir que les gens aient accès à de l'aide immédiatement, alors nous pouvons les orienter rapidement à travers le système afin qu'ils reçoivent le traitement dont ils ont besoin , explique-t-il.

La plateforme libérale complète, présentée plus tôt cette semaine, comprend un milliard de dollars de nouvelles dépenses et des hausses d'impôts pour certains salariés et propriétaires fonciers.

Le parti espère obtenir trois nouveaux trois sièges à l’Assemblée législative lors des élections du 3 octobre prochain.

Une porte-parole du Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) a répondu, vendredi, aux promesses du Parti libéral, confirmant que les Manitobains avaient en effet besoin de plus de soutien en santé mentale.

Le NPD s'est engagé à embaucher 100 travailleurs en santé mentale, déclare la porte-parole Julia Antonyshyn, par courriel.

Elle ajoute qu’afin de mettre fin à l'itinérance chronique, un gouvernement néo-démocrate mettrait les gens en contact avec des services de soutien.

Le NPD réclame depuis des années un site de consommation supervisée et s'engage à travailler avec les travailleurs de la santé et les experts pour en mettre en place , indique le communiqué.

Pour sa part, Shannon Martin, porte-parole du Parti progressiste-conservateur, affirme que son parti se concentre sur le soutien et la rémission des personnes aux prises avec des dépendances , notamment en leur assurant un accès rapide aux cliniques de médecine en toxicomanie.

Avec les informations d'Alana Cole et de La Presse canadienne