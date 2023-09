Les centres de vaccination de l’Outaouais bientôt reconvertis en points de services locaux

En Outaouais, sept centres de vaccination aménagés, notamment, pour lutter contre la COVID-19 seront transformés dès cet automne en « points de services locaux », où des prélèvements de sang, de selles et d'urine, ainsi que des tests de dépistage seront effectués, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO).

Les centres de vaccination de Gatineau, d'Aylmer, de Buckingham (Vallée-de-La-Lièvre), de la Petite-Nation, de Maniwaki (Vallée-de-la-Gatineau), de Shawville (Pontiac) et de La Pêche seront ainsi reconvertis.

Maintenant que les infrastructures ont été mises en place pour la vaccination contre la COVID, on s'est dit qu'il fallait conserver ces sites-là à l'extérieur des hôpitaux pour [les] libérer [...] de certains services qui n'ont pas besoin d'être fournis à l'hôpital , a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, en marge du caucus présessionnel de la Coalition avenir Québec (CAQ) à Jonquière.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé vendredi matin qu'une centaine de centres de vaccination mis sur pied durant la pandémie vont changer de vocation pour effectuer aussi des prélèvements. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Les services actuellement offerts comme la vaccination contre la COVID-19, l'influenza et le zona, ainsi que la distribution de tests de dépistage rapides seront toujours disponibles sur place.

Des centres qui fonctionneraient en fonction des besoins

L'intention est de s'ajuster pour être capable d'ajouter à l'offre qui est déjà présente. On vient aussi avec l'intention de diminuer les délais d'accès aux services [dont] tout le monde peut avoir besoin. L'idée est de garder l'agilité que nous avions dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19 , explique la directrice des services multidisciplinaires et à la communauté du CISSS de l'Outaouais, Nency Héroux.

Ouvrir en mode plein écran Nency Héroux, directrice des services multidisciplinaires et à la communauté du CISSS de l'Outaouais. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Selon elle, ces centres permettront d'avoir une certaine souplesse lors des pics de vaccinations et de répondre à une demande qui est de plus en plus grande.

Ouvrir en mode plein écran Le centre de vaccination situé au 75, boulevard de la Gappe. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

Prenons un point de services à Aylmer, par exemple. On pourrait dire que le matin, on offre des prises de sang pour des gens qui ont besoin de prise de sang à jeun. Puis en après-midi, on offre de la vaccination. On maximise notre espace, on offre des services à la population générale pour toutes sortes de choses , explique-t-elle.

On va moduler l’offre en fonction des besoins de la population.

Alors que les cas de COVID-19 sont en évolution dans la région, Mme Héroux pense que l’arrivée de ces points de services locaux donnera les capacités au CISSS de l'Outaouais d’offrir un service avec du haut volume .

La réalisation de ce projet se chiffre à 272 millions de dollars par an pour les cinq prochaines années, soit 1,36 milliard au total pour toute la province. Entre 1500 et 3000 personnes seront appelées à travailler dans ces centres.

Avec les informations de Patrick Foucault et de Jérôme Labbé