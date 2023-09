Une annonce attendue la semaine prochaine pour Jonquière-Médic

Une annonce concernant la relance de Jonquière-Médic pourrait avoir lieu au cours des prochains jours, selon le député de Jonquière, Yannick Gagnon. Ce service de soins de santé à domicile est interrompu depuis décembre dernier.

Le député caquiste a dévoilé cette information à la fin du caucus présessionnel du parti à l’hôtel Delta Saguenay, lors d’une conférence de presse en présence du premier ministre François Legault ainsi que de la députée de Chicoutimi et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

Je pense que dans les prochains jours, on sera en mesure d’annoncer une bonne nouvelle pour les gens de Jonquière, une possible relance , a affirmé le député lorsque questionné sur ce sujet.

Des démarches dans les derniers mois

En janvier dernier, un comité pour relancer ce service de soins de santé à domicile avait été mis sur pied.

Quelques mois plus tard, en juin, le député provincial de Jonquière espérait recruter une dizaine de médecins à temps partiel pour redécoller les opérations d’ici l’automne, affirmant avoir retrouvé la reconnaissance des médecins de rue pour l’organisme auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il se disait alors persuadé de pouvoir lancer une nouvelle version de ce service de soins à domicile.

Cet été, j’ai été sur le terrain et j’ai été aussi à la rencontre des médecins. C’est un modèle dans lequel il faut insister à savoir "voulez-vous embarquer dans les véhicules?" Ça a été un bel été et il y a eu un bel appui de la population , a soutenu Yannick Gagnon.