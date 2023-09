La SAAQ a mal prévu la charge de travail pour son virage numérique, selon un rapport

Le cafouillage de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) lors du lancement de son service SAAQclic, l'hiver dernier, est notamment le résultat d'une charge de travail sous-estimée par l'organisation et amplifiée par le report de la date de déploiement.

C'est ce que conclut le rapport de PricewaterhouseCoopers (PwC), une firme externe à laquelle la SAAQ et le gouvernement avaient confié le mandat d'effectuer un audit pour étudier les causes de ce fiasco.

Rappelons que les ratés dans la transition numérique vers la plateforme SAAQclic en février dernier avaient forcé bon nombre de clients à attendre de longues heures devant les bureaux de la SAAQ pour obtenir des services.

Le lancement de la plateforme, initialement prévu le 4 février, avait été reporté au 20 février. La SAAQ , qui comptait complètement fermer ses systèmes durant 6 jours avant ce déploiement, a finalement dû les fermer durant 14 jours.

Et le jour du lancement, l'organisation a ouvert toutes les valves d'un coup : elle a tenté d'offrir l'ensemble de ses services de façon simultanée plutôt que d'opter pour une reprise graduelle.

Résultat : un achalandage monstre pour lequel la SAAQ était mal préparée, évalue le rapport.

D'autant plus que les plans de contingence de l'organisation, des documents censés décrire les mesures à prendre en cas d'imprévu, n'étaient pas assez étoffés, selon PwC , ce qui a conduit la SAAQ à avoir une posture plus réactive que proactive et a eu des impacts sur les services aux clients et partenaires .

Des clients attendent devant les portes de la succursale de la SAAQ de Saint-Jérôme, après le lancement de SAAQclic. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Tests incomplets

Dès le déploiement de SAAQclic, des problèmes techniques ont été remarqués. Des problèmes qui auraient pu être évités.

Il faut comprendre que des milliers de tests sont nécessaires avant le lancement d'une plateforme de ce type, pour la mettre à l'épreuve dans différents scénarios et déceler ses failles.

La SAAQ estime avoir effectué plus de 5000 cas de tests sur une période de six mois avant sa transition. Or, selon le rapport, ces tests étaient insuffisants pour couvrir tous les scénarios.

Bien que réalisé dans les temps, la conception ainsi que la couverture des tests et des règles d’affaires manquantes dans la conversion n’ont pas permis d’identifier certains incidents, qui n’ont été découverts qu’a postériori lors du démarrage.

PwC mentionne également des problèmes dus au fait que la SAAQ a utilisé pour ses tests des données créées manuellement, et non tirées d'un contexte réel.

Dans un document transmis aux médias vendredi, en réponse au rapport, la SAAQ admet que certains scénarios complexes, principalement ceux en lien avec les partenaires externes, n’ont pas permis de détecter toutes les anomalies .

De plus, certaines fonctionnalités nécessaires à certains partenaires externes étaient manquantes , renchérit l'organisation.

Le mécanisme d'authentification du ministère au banc des accusés

Le rapport pointe aussi du doigt le Service d’authentification gouvernementale (SAG) pour le fiasco de l'hiver dernier.

Ce mécanisme d'authentification, mis en place par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, est devenu nécessaire pour accéder aux services en ligne de la SAAQ . Or, il avait un niveau de sécurité rehaussé et certains clients ne pouvaient pas s'y inscrire.

PricewaterhouseCoopers juge de ce fait que le SAG est en partie responsable du faible taux d'adhésion à SAAQclic.

La SAAQ avait prévu que 100 % de sa clientèle en ligne migre vers cette nouvelle plateforme après son déploiement. En mai dernier, ce taux ne s'élevait qu'à 63 %. Et en fin août, il était à 67 %.

PwC constate que le SAG avait des lacunes connues par la SAAQ et par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique depuis juin 2022.

Ces conclusions contredisent le discours mis de l'avant depuis plusieurs mois par le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire. Je vais être très clair : le Service d’authentification gouvernementale n’est en rien responsable de ce qui se passe à la SAAQ . [...] Le ministère n’est pas impliqué dans SAAQclic , martelait-il en mars, en entrevue à l’émission 24●60.

Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Contacté par Radio-Canada, vendredi, le ministre n'a pas voulu réagir au nouveau rapport. Le ministère des Transports n'a pas non plus fourni de commentaire.

Dans sa réponse transmise vendredi, la SAAQ indique que la Société et le ministère [de la Cybersécurité et du Numérique] souscrivent complètement au rapport et aux conclusions de PwC .

Un tel examen a permis de saisir diverses perspectives d’amélioration pour le futur , précise la Société.

Le virage numérique chaotique à la SAAQ a forcé les employés à faire des heures supplémentaires qui, en date du 27 avril dernier, ont coûté 2,6 millions de dollars.

La crise a également poussé le gouvernement à démettre de ses fonctions Denis Marsolais, patron de l'époque de l'organisation, remplacé par Éric Ducharme en début avril.