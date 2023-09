Le combat après le cancer : le système de santé en réflexion pour une meilleure transition

Dans les dernières années, de plus en plus de Québécois ont eu un cancer. En 2023, environ 60 000 personnes combattent la maladie au Québec, comparativement à environ 45 000, il y a une douzaine d'années. Aujourd’hui, environ 60 % d’entre eux parviennent à s'en débarrasser. Mais face à cette situation, plusieurs experts constatent un besoin grandissant pour aider les patients dans la difficile transition après les traitements.

De nombreux patients vous diront que la vie après le cancer est également problématique, peut-être même plus que le combat contre la maladie. Extrême fatigue, dépression et brouillard mental, pour ne nommer que quelques effets secondaires, font en sorte que des personnes ayant guéri du cancer éprouvent beaucoup de difficultés à retrouver une vie personnelle active et réintégrer le milieu du travail.

Un récent rapport, intitulé Transition - La vie après le cancer et signé par une vingtaine de spécialistes de la santé au Québec, conclut que l’étape de transition, après la fin des traitements, est inconnue pour les patients, mais aussi pour les professionnels .

Parmi leurs conclusions, on constate que :

93 % des patients disent avoir ressenti des symptômes physiques.

Dans 80 % des cas, la fatigue (souvent invalidante) constitue le principal problème physique.

71 % disent avoir eu des difficultés émotionnelles.

36 % disent avoir eu des problèmes avec le retour au travail.

18 % des patients ont le sentiment d’avoir bénéficié d’une organisation de service comprenant une référence vers leur médecin de famille après la fin des traitements.

33 % des professionnels en cancérologie estiment avoir les connaissances nécessaires en matière de survivance.

Dans ce contexte, les chercheurs constatent que les professionnels en cancérologie reconnaissent que les services offerts pour la transition des soins ne correspondent pas aux besoins des patients .

Méthodologie Entre mai et juillet 2021, le sondage destiné aux patients a été distribué majoritairement par le web et quelques-uns par la poste. Un total de 1088 personnes provenant de toutes les régions du Québec ont répondu. Entre juillet et septembre 2021, un sondage destiné aux équipes de cancérologie du Québec a été réalisé. Ce sont 566 professionnels en cancérologie qui ont répondu. Entre novembre 2021 et janvier 2022, un sondage destiné aux médecins de famille, aux pharmaciens communautaires et aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) a permis de recueillir 349 réponses. L’ensemble des régions du Québec y était représenté. Le rapport Transition - La vie après le cancer est soutenu financièrement par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Partenariat canadien contre le cancer.

Un premier outil aussi complet pour aider les patients

Le rapport, envoyé cet été à l’ensemble du réseau de santé québécois, se veut également un outil pour guider les patients et les travailleurs.

Le but est de sensibiliser un peu tout le monde sur ce qui est vécu par les patients dans la transition après les traitements, parce que c’est une période qui est distincte en soi , souligne la Dre Marie-Andrée Fortin, directrice du projet, radio-oncologue et cogestionnaire médicale en cancérologie au CISSS de Laval.

Un récent rapport au Québec conclut que l'étape de transition après la fin des traitements contre le cancer est inconnue pour les patients, mais aussi pour les professionnels.

En plus du sondage, il comprend de nombreux témoignages, vidéos de formation. Plusieurs recommandations s’y trouvent également, comme l'enseignement de soins à la maison par les professionnels pour les patients et leurs proches, ainsi que la préparation d’un plan de transfert médical pour chaque patient aux médecins de famille, aux infirmières praticiennes spécialisées ainsi qu’aux pharmaciens communautaires.

C’est quelque chose dont on parle peu , soutient la Dre Fortin. Même des gens qui sont dans le réseau n'avaient pas réalisé ce que des patients vivent.

Le directeur national du programme québécois de cancérologie, le Dr Jean Latreille, salue l'initiative.

Il y a plus de gens qui vivent l’après, parce qu’on en guérit plus, et les traitements sont plus complexes et peuvent donner des effets secondaires et des symptômes plus longtemps.

Avec le travail des auteurs du projet, il pense maintenant avoir une meilleure façon d’aider les patients et ceux qui les aident dans leur combat. C’est la première fois qu’on a des outils aussi élaborés que ça.

Le Dr Latreille assure que des suivis seront faits dans le but de voir augmenter le nombre de professionnels et de patients qui se servent du guide.

Après le cancer, une nouvelle mission de vie

La Gatinoise Lucie Lacombe est très animée par cette réflexion pour améliorer la transition.

En avril 2020, alors que le monde est plongé dans la pandémie de COVID-19, elle reçoit un appel de son médecin de famille : elle a un cancer du sein, avancé et agressif.

C’est une nouvelle assez frappante , se souvient-elle.

Depuis sa victoire contre le cancer, Lucie Lacombe investit une grande partie de son temps dans différents groupes d'aide pour les personnes atteintes du cancer.

C'est alors que son combat commence. Elle enchaîne les visites au centre de cancérologie de Gatineau, où elle subira les nombreux traitements de chimiothérapie, tout comme une mastectomie à reconstruction immédiate et de la radiothérapie.

En juillet 2021, Mme Lacombe peut crier victoire : elle s’est débarrassée de son cancer. Chanceuse dans sa malchance, le cancer n’était pas hormonodépendant, donc je n’avais pas d’hormonothérapie pour 5 ou 10 ans, comme pour certaines personnes .

Selon elle, c’est une des raisons pour lesquelles sa transition après le cancer fut plus facile. La pose de sa prothèse lui cause toujours des problèmes de mobilité à son bras, mais rien qui affecte ma vie au quotidien , dit-elle.

Cependant, elle reconnaît que bien des personnes vivent l’expérience opposée. Oui, physiquement, on est guéri. Mais mentalement, psychologiquement, on ne l’est pas , soutient-elle.

Lucie Lacombe est bien placée pour le constater : des personnes ayant vaincu le cancer, elle en rencontre pratiquement tous les jours à travers les différents programmes et organismes auxquels elle s’est jointe dans les dernières années.

Le cancer, ça change une vie. Moi, dans mon cas, ça a changé ma mission de vie.

À travers ses discussions, la Gatinoise constate, entre autres, que les femmes devant subir l’hormonothérapie vivent beaucoup plus d’effets secondaires après le cancer, telles les douleurs musculaires ou encore la sécheresse vaginale. De plus, l’âge à laquelle la transition se fait peut avoir une incidence sur les défis pendant la transition.

La personne de 30 ans qui n'a pas eu la chance de geler ses ovules fait en sorte qu’après la chimio, elle est infertile , explique-t-elle.

Il y aussi la gestion du retour au travail qu'il faut considérer, ajoute-t-elle.

Moi j’étais déjà à la retraite. Pour la personne de 30 ans qui retourne au travail, ce sera plus complexe pour elle.

Pour aider son prochain, Mme Lacombe a notamment accepté un rôle de patiente-partenaire, c'est-à-dire qu'elle partage son expérience avec un pharmacien afin de guider des patients qui doivent faire de la chimiothérapie orale.

À travers une plateforme développée par un pharmacien de Sherbrooke, le médicament est administré par le professionnel et Lucie Lacombe entre, par la suite, en contact avec les patients pour les aider à comprendre ce à quoi ils font face. Lorsqu’elle leur explique qu’elle est survivante du cancer, le déclic se fait , dit-elle. Le lien se crée, et je leur explique l’importance de cette plateforme-là.

Elle croit qu’un élargissement du concept de patient-partenaire au pays allégerait le système de santé et aiderait grandement les patients pendant et après le combat contre le cancer.

Le concept de patient-partenaire vise à mettre en contact des survivants du cancer et des personnes qui combattent la maladie afin qu'ils puissent échanger.

En plus de cette initiative, Mme Lacombe aide d’autres patientes avec la ligne rose de la Fondation du cancer du sein du Québec. Il s’agit d’une ligne d’aide pour les personnes atteintes du cancer, et la Gatinoise fait partie des survivantes disponibles pour écouter les patients qui les contactent.

Les personnes peuvent nous poser leurs questions, pleurer, vivre leurs émotions , explique-t-elle.