Itinérance : le maire de Roberval se sent soutenu par Québec

Le maire de Roberval, Serge Bergeron, considère que le gouvernement provincial en fait assez pour soutenir les municipalités dans leur combat contre l’itinérance.

L’élu est en désaccord avec le message lancé par la mairesse de Gatineau lors du sommet sur la fiscalité de l’Union de municipalités du Québec. France Bélisle estime que le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, n’en fait pas assez pour aider les municipalités aux prises avec des problèmes d’itinérance.

Je pense qu’il faut nuancer parce que j'ai eu l'occasion, avec certains collègues lors du comité provincial sur l'itinérance, de rencontrer personnellement le ministre Carmant, a raconté Serge Bergeron lors de l’émission Place publique. Il y a un programme en place du gouvernement présentement et bon, qui offre la possibilité de donner des services supplémentaires par subvention.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Gatineau au sommet sur la fiscalité de l'Union des municipalités du Québec, jeudi. Photo : Radio-Canada

Le maire de Roberval indique que c’est surtout le manque de logements et de main-d’œuvre qui sont problématiques. On est confronté à des facteurs qui ne sont pas aidants pour pouvoir apporter des services nécessaires, a-t-il ajouté. Alors, il y a toute une analyse à faire et cette analyse-là ne peut pas se faire en silo avec un organisme qui travaille tout seul, puis un autre qui travaille tout seul, puis le CIUSSS et la municipalité.

Il croit que tous les organismes et tous les paliers gouvernementaux doivent se concerter et travailler ensemble pour combattre l’itinérance.

Deux menaces armées à Roberval

Serge Bergeron a également indiqué que deux incidents impliquant des itinérants ont eu lieu à Roberval, cette semaine. Un premier par rapport à certains employés de la ville qui allaient tondre le gazon, vider les poubelles, une menace à la hache et le deuxième, une menace au couteau.

Les situations ont été dénoncées à la Sûreté du Québec, selon le maire. Il affirme que les suspects ont été arrêtés par la police.

Il n’en demeure pas moins qu’au niveau de l’itinérance, on retrouve des cas de santé mentale, des cas de personnes qui sont très intoxiquées, mais ce n’est pas que ça , a-t-il conclu.

Selon une entrevue de Catherine Doucet