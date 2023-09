Ceinture de verdure : comment deux promoteurs ont fait modifier le zonage de leurs terres

Personne n'a explicitement dit aux promoteurs que le gouvernement ontarien prévoyait permettre la construction dans la ceinture de verdure, normalement protégée contre le développement. Or, selon le commissaire à l'intégrité de la province, le gouvernement l'a signifié à mots couverts aux promoteurs.

L'élément central de cette communication indirecte a été une conférence au cours de laquelle certains promoteurs ont eu accès au chef de cabinet du ministre du Logement. Lorsque le gouvernement a retiré la désignation de protection environnementale à certains terrains, 92 % de ces lots se sont retrouvés entre les mains des promoteurs qui étaient présents à la conférence, ont révélé deux enquêtes.

Le rapport publié la semaine dernière par le commissaire J. David Wake décrit la conférence et ce qui en a découlé. On en apprend sur le monde des promoteurs immobiliers de l'Ontario et leurs relations avec le gouvernement.

La communication [...] peut prendre de nombreuses formes. Elle ne se limite pas à la parole , écrit M. Wake dans le rapport. Il y décrit le chef de cabinet du ministre du Logement, Ryan Amato, recevant des dossiers de promoteurs et cherchant ensuite à obtenir des informations supplémentaires sur les terrains ciblés.

J'estime que ces actions équivalaient à ce que M. Amato prononce les mots qu'il s'était bien gardé de dire.

Ouvrir en mode plein écran Le Golden Horseshoe, en gris. La ceinture de verdure, en vert. Photo : Gouvernement de l'Ontario

M. Wake constate dans le rapport que le ministre du Logement de l'époque, Steve Clark, avait enfreint les règles d'éthique lorsqu'il a changé le zonage de 15 terrains qui se trouvaient dans la ceinture de verdure pour y construire 50 000 logements et ajouter des terres à la zone protégée dans une autre région. M. Clark a démissionné quelques jours après la publication du rapport, tandis que M. Amato a démissionné à la mi-août, mais a nié avoir commis des actes répréhensibles.

L'enquête de M. Wake comprend des entrevues avec deux promoteurs importants, Silvio De Gasperis et Michael Rice. Ni l’un ni l’autre n'a répondu à une demande de commentaire de La Presse canadienne. L'avocat de M. Amato n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

L'autoroute 413

M. De Gasperis, PDG de TACC Group of Companies, souhaitait depuis des décennies construire des maisons sur l'une de ses propriétés – connue sous le nom de Cherrywood – mais celle-ci se trouvait dans la ceinture de verdure, écrit M. Wake.

M. De Gasperis possédait ce terrain dans la réserve agricole de Duffins Rouge, à Pickering, avant même la création de la ceinture de verdure en 2005, et estimait qu'il avait été intégré à tort à la zone protégée. Il a intenté un procès contre la province au sujet de cette désignation, mais a finalement perdu.

Le promoteur a évoqué la propriété avec le premier ministre Doug Ford après la victoire des progressistes-conservateurs aux élections de juin 2018, en lui disant que Cherrywood est le terrain idéal pour la construction de logements , selon le rapport.

Or, M. Ford a alors dit à M. De Gasperis que le zonage du terrain ne pourrait pas être modifié.

Le premier ministre n'a pas touché à la ceinture de verdure au cours de son premier mandat. Il a d'abord dit aux promoteurs en février 2018 qu'il prévoyait d'y permettre la construction, mais a fait marche arrière pendant la campagne électorale.

M. De Gasperis a néanmoins pris note de la promesse des progressistes-conservateurs de construire l'autoroute 413 au nord de Toronto, une route qui traverse les terres de la ceinture de verdure.

Cela lui a suggéré qu'il pourrait y avoir une possibilité de revoir la politique du gouvernement concernant la ceinture de verdure , écrit M. Wake.

Lorsque M. Ford a remporté les élections de 2022, M. De Gasperis a pris la décision de discuter avec M. Amato, le chef de cabinet de Clark.

Un dossier échangé lors d'un souper

L'occasion de parler à M. Amato s'est présentée le 14 septembre 2022, lors d'un souper organisé durant la conférence de l’association Building Industry and Land Development [l’association de l'industrie du bâtiment et de l'aménagement du territoire, traduction libre].

M. De Gasperis était assis à la même table que M. Amato et était armé d'un dossier que sa fille – Alana, directrice de la planification pour TACC Developments – avait préparé pour défendre le projet Cherrywood.

J'ai un dossier que je voudrais que vous examiniez – il y a eu une injustice à Cherrywood et je voudrais que vous l'examiniez , a déclaré M. De Gasparis à M. Amato.

Il lui a remis le dossier et lui a dit de contacter sa fille s'il avait des questions. M. Amato a répondu qu'il y jetterait un coup d'œil.

Cherrywood était la plus grande déception de sa carrière , a déclaré M. De Gasperis à M. Wake.

Ouvrir en mode plein écran Le hameau de Cherrywood, situé à Pickering, en Ontario Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

La fille de M. De Gasperis a déclaré au commissaire à l'intégrité qu'elle ne croyait pas qu’il y avait une possibilité de modifier la ceinture de verdure avant l’élection de 2022. Mais lorsqu’elle a remarqué que M. Ford n'avait pas renouvelé son engagement de ne pas toucher à la zone, à partir de ce silence, elle a vu une ouverture sur le fait qu'il pourrait reconsidérer cette position , écrit M. Wake dans son rapport.

Au début du mois d'octobre, M. Amato a appelé Alana De Gasperis pour obtenir davantage d'informations. Elle lui a demandé si Cherrywood serait retiré de la ceinture de verdure.

Le gouvernement examine tout en ce moment et n'a pris aucune décision , lui a répondu M. Amato.

Elle lui a ensuite demandé s’il était possible de changer le zonage d’autres propriétés en plus de Cherrywood.

Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non , a-t-elle déclaré au commissaire à l'intégrité.

Elle a profité de cette occasion pour parler à M. Amato de trois autres emplacements : un à Richmond Hill, un à Vaughan et un troisième à Hamilton, celui-ci copropriété de TACC et d’un ami de son père.

M. Amato et elle n’ont plus eu d‘interactions jusqu'au 3 novembre 2022, date à laquelle il l'a appelée pour lui annoncer une bonne nouvelle : le zonage de ces quatre terrains allait être modifié pour y permettre le lotissement et la construction.

Le zonage du terrain d’un autre promoteur modifié

Michael Rice, un autre important promoteur immobilier, était également présent au souper des promoteurs où Silvio De Gasperis avait remis son dossier Cherrywood à M. Amato.

M. Rice a déclaré au commissaire à l'intégrité qu'il pensait qu'il était probable qu’il y ait des ouvertures dans la ceinture de verdure lorsque le gouvernement a adopté une loi donnant au ministre du Logement le pouvoir de décider des zones de croissance et réduisant le rôle des offices de protection de la nature.

Si, en 2022, un promoteur ne pensait pas qu’il allait y avoir des ouvertures dans la ceinture de verdure, c'est qu'il dormait , a déclaré à M. Rice au commissaire. Celui-ci dirige le Rice Group of Companies.

En décembre 2021, M. Rice a demandé à son personnel d'identifier les terrains de la ceinture de verdure qu'il pourrait acheter et, en mai 2022, il a conclu un accord pour acheter une propriété de 687 acres dans le canton de King avec des partenaires pour 80 millions de dollars.

La transaction a été conclue le 15 septembre 2022, le lendemain du souper au cours duquel M. Rice s'est brièvement entretenu avec M. Amato.

Si vous êtes intéressés par les terrains de la ceinture de verdure, j'ai quelque chose d'excellent à vous proposer , avait dit M. Rice à M. Amato, selon M. Wake.

Quelques jours plus tard, M. Amato a appelé M. Rice pour obtenir plus d'informations. Fin septembre, il s'est rendu au bureau de M. Rice pour récupérer un dossier d'information.

Lors de sa visite, M. Amato a dit à M. Rice qu'ils s'intéressaient à la ceinture de verdure , a déclaré le promoteur à M. Wake.

Un peu plus d'un mois plus tard, ce terrain ne faisait plus partie de la zone protégée.

Quelques jours après la publication du rapport de M. Wake, M. Ford a annoncé un réexamen de tous les terrains de la ceinture de verdure. Le nouveau ministre du Logement a déclaré que ce processus pourrait aboutir à l'ajout ou à la suppression de terrains dans la zone protégée.