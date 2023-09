Poilievre attaque Trudeau sur le terrain économique

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Polievre, charge le premier ministre Justin Trudeau sur sa gestion budgétaire du pays dans un discours très attendu qu'il prononce vendredi soir dans le cadre du congrès national du PCC, à Québec.

Face à quelque 2000 délégués, M. Poilievre aborde, comme il l'a souvent fait récemment, l'enjeu de l'inflation et de ses effets sur les Canadiens. En anglais, il décoche une flèche à l’endroit de la coalition imprudente de Trudeau et du NPD qui, dit-il, punit votre travail, prend votre argent, taxe votre nourriture, double votre facture de logement. Et qui déchaîne le crime et le chaos dans votre quartier .

En français, il ne cible pas les mêmes adversaires. Il attaque ce qu'il décrit comme une association entre le chef libéral et le Bloc québécois. [Ils] punissent votre travail, prennent votre argent, taxent votre nourriture et doublent le prix de votre logement , répète-t-il.

M. Poilievre soutient que les électeurs pourront faire le choix d' un gouvernement conservateur guidé par le gros bon sens qui défend ces Canadiens qui travaillent fort afin qu’ils gagnent plus et paient moins pour la nourriture, l’essence et le logement .

Le chef conservateur s’engage à supprimer la taxe de l’inflation . Oui, l’inflation est une taxe , insiste-t-il en évoquant un impôt immoral .

Lorsque les gouvernements impriment de l'argent pour financer les déficits, ils augmentent les prix. C'est la pire des taxes, car elle est sournoise.

Les hommes politiques, martèle M. Poilievre, n'ont pas à se prononcer sur cette taxe.

Poilievre défend les pétrolières , dit Guilbeault

Plusieurs heures avant son discours, Pierre Poilievre a été critiqué par Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique au sein du gouvernement libéral.

Pour M. Guilbeault, le chef conservateur veut ramener en arrière le pays en abolissant ce qu'il qualifie de taxe sur le carbone .

Pierre Poilievre n'est pas là pour défendre la veuve et l'orphelin. Pierre Poilievre est là pour défendre les pétrolières qui font des milliards de profits parce que ce qu'il veut faire, c'est rendre la pollution gratuite.

On a déjà joué dans ce film-là avec les années Harper , a-t-il assené depuis Québec.

Une résolution sur le définancement de Radio-Canada rejetée

Par ailleurs, plusieurs résolutions sont au menu du congrès, notamment celles portant sur les changements à apporter au programme politique et à la constitution du parti.

Vendredi, celle visant à définancer Radio-Canada a été rejetée en atelier. Elle ne se rendra pas au stade de la plénière pour un vote.

La proposition pour interdire les chirurgies et les traitements médicaux pour le changement de genre de mineurs a toutefois été sélectionnée et sera, elle, soumise au vote en plénière samedi.

Selon cette proposition de résolution, un gouvernement conservateur protégera les enfants en interdisant les interventions médicales ou chirurgicales qui changent la vie des mineurs de moins de dix-huit [18ans] pour traiter la confusion ou la dysphorie de genre, et encouragera un soutien positif en matière de santé mentale et physique pour tous les Canadiens qui souffrent de dysphorie de genre et de problèmes de santé mentale connexes .

