Une inauguration chargée en émotion pour le nouvel aéroport de Matane

La Ville de Matane a inauguré vendredi matin l'aéroport Russell-Burnett et l'aérogare Jean-Marc-Lefrançois.

La cérémonie fut riche en émotions. De vibrants hommages ont été rendus à Eddy Métivier, aujourd’hui maire, mais qui a commencé à porter le projet de rénovation de l’aéroport avant de se lancer en politique.

C'est une belle infrastructure qui était laissée à l'abandon et qui a été ressuscitée par un homme, Eddy Métivier, notre pilote, qui est aussi maintenant notre maire , témoigne le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Se sont succédé à la tribune le maire, les élus Pascal Bérubé et Kristina Michaud, les représentants des familles Burnett-Russell et Lefrançois, ainsi que la conjointe et le beau-père d’Eddy Métivier.

Tous ont souligné l'acharnement et la persévérance d'Eddy Métivier dans la réalisation de ce projet de rénovation, qui a coûté un total de 13,4 millions de dollars.

Ouvrir en mode plein écran La découpe de cravate a remplacé le traditionnel coupé de ruban. Photo : Radio-Canada

Plusieurs fois envahi par l’émotion durant son discours, Eddy Métivier s’est dit fier qu’un projet d’une telle envergure ait pu se réaliser, huit ans après que l'aéroport ait échappé de peu à la fermeture.

J'ai mis beaucoup de temps, de passion. Il y a eu beaucoup de difficultés en cours de route, mais la persévérance a été au rendez-vous , a-t-il indiqué en entrevue.

L'élu a bien sûr souligné le soutien et les encouragements qu’il a reçus au cours des années, ainsi que le travail des différentes équipes qui ont mené avec lui ce projet à bien.

Les évacuations médicales, un service important

La fierté d'Eddy Métivier est de savoir que depuis que le service d'évacuation aérienne a été réhabilité en 2017, ce sont près de 600 personnes qui ont embarqué dans l'avion-ambulance à Matane.

Ouvrir en mode plein écran Un avion-ambulance à l'aéroport de Matane en mars 2017. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

C’est d'ailleurs un service précieux pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, selon son président-directeur général, Jean-Christophe Carvalho.

Souvent, le transport aérien nous permet de traiter les gens quand ils en ont besoin. Tout ce qui peut être fait localement à Matane ou dans la région va être fait, mais quand les gens ont besoin des services spécialisés à Québec, on peut effectivement sauver des vies en jouant sur le facteur temps avec l'avion , indique-t-il.

La députée d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia témoigne aussi de l’importance de l’aéroport de Matane pour les résidents de sa circonscription.

C'est non négligeable pour des gens de la Matapédia, notamment, qui viennent utiliser l'infrastructure pour des évacuations médicales. C'est vraiment extraordinaire , explique Kristina Michaud.

Nommé en l'honneur de pionniers

L'aéroport a été nommé en l’honneur de deux pionniers de l'aviation au Québec, la Matanaise Elspeth Russell et son mari Gerard (Gerry) Burnett.

Le couple avait créé la compagnie Matane Air Services, qui a transporté des centaines de milliers de travailleurs et de l'équipement sur la Côte-Nord entre 1947 et 1965.

C'est donc un sentiment de fierté qui habite la petite fille des deux pilotes, Aurélie Russell-Burnett, et son père, Peter Burnett.

Ouvrir en mode plein écran Aurélie Russell-Burnett et Peter Burnett. Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Ah oui, c'est sûr que j'ai pleuré! D'entendre parler de mes grands-parents, c'est toujours des moments émouvants. Mais grâce à l'aéroport Russell-Burnett, on va pouvoir garder ces personnes dans nos têtes et continuer d'en parler , se réjouit-elle.

Maintenant que l'infrastructure a été rénovée, le maire de Matane espère que l'aéroport de Matane servira au développement socioéconomique de sa communauté.