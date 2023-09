La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Jennifer Whiteside, a annoncé vendredi l’ouverture d’un tout premier centre pour les jeunes qui ont besoin d’aide en santé mentale et en toxicomanie.

Le centre, DTES Youth Outreach Centre, ouvrira dans le quartier du Downtown Eastside au 786 rue Powell. La ministre Whiteside estime que ce centre est crucial pour faire le lien entre les personnes de 15 à 24 ans et les professionnels et les programmes en santé mentale et en toxicomanie.

D’après le ministère, 75 % des problèmes sérieux en santé mentale se développent avant l’âge de 25 ans.

Le Downtown Eastside a été choisi pour offrir un environnement culturellement sécuritaire. Trois artistes salish, dont un jeune, ont peint des murales sur les murs du centre. L’espace est notamment équipé d’une cuisine, d’une aire de repos, et d’un accès à des ordinateurs et des cellulaires pour les clients.

Les équipes du centre seront gérées par la régie sanitaire Vancouver Coastal et comprennent des infirmières spécialisées, des travailleurs sociaux pour les jeunes ou encore des défenseurs des droits des autochtones.

Les équipes iront à la rencontre des jeunes vulnérables dans la rue pour tisser des liens avec eux. Elles distribueront aussi des fournitures de réduction des méfaits tels que des trousses de naloxone, et des articles de première nécessité comme des chaussettes, de la nourriture, et des sacs à coucher.