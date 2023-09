Une nouvelle Bourse Karim-Ouellet pour la relève musicale de Québec 

Quelques mois après avoir présenté le grand spectacle Bye Bye Bye Karim en hommage à Karim Ouellet, décédé il y a un an et demi, le Grand Théâtre de Québec poursuit son travail de mémoire à l’endroit de l’auteur-compositeur-interprète avec la création de la Bourse Karim-Ouellet, qui vise à encourager les artistes de la Vieille capitale en début de carrière.

L’esprit de l’artiste qui s’est éteint à l’âge 37 ans continuera donc à planer sur sa ville natale, où il était reconnu comme un ambassadeur de la relève. Le lauréat ou la lauréate du concours recevra une bourse de 7500 $, ainsi qu’une banque d’heures chez la boîte de communication De la Létourneau.

L'artiste aura aussi droit à une prestation rémunérée au Grand Théâtre de Québec dans l’année suivant l’obtention de la Bourse Karim-Ouellet, dont la valeur totale s’élève à 10 000 $.

Les artistes solo ou les groupes qui souhaitent participer doivent notamment être en début de carrière, résider sur le territoire de la ville de Québec ou de Wendake et être en mesure d’offrir une prestation sur scène d’un minimum de 30 minutes. Pour ce qui est des groupes, au moins 50 % de leurs membres doivent correspondre à l’ensemble des critères (Nouvelle fenêtre) du concours.

Le comité de sélection sera composé de la sœur de Karim Ouellet, Sarahmée, d’une autre personne par la famille, d’une personne représentant de la Ville de Québec et d’une autre du Grand Théâtre de Québec.

Karim a toujours été un artiste qui soutenait la relève et il est resté, jusqu’à la fin de sa vie, fier de vivre et d’évoluer comme artiste dans sa ville, Québec. Dans le but de poursuivre son héritage, ma famille et moi sommes très heureux d’annoncer la naissance de la Bourse Karim-Ouellet , a affirmé Sarahmée dans un communiqué.

Les candidatures pour la Bourse Karim-Ouellet (Nouvelle fenêtre) sont ouvertes dès vendredi. La période d’admission prendra fin le 1er décembre 2023.