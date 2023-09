Radio-Canada lance un nouveau bureau économique à Toronto

L’économie prend une nouvelle place au sein de la salle de nouvelles de Radio-Canada dans la Ville Reine. Trois journalistes seront appelés à couvrir les enjeux économiques qui touchent non seulement les Torontois et les Ontariens, mais aussi l’ensemble des Canadiens.

Isabelle Fleury, première cheffe de l’information à ICI Ontario, estime qu’il est pertinent de former une telle équipe spécialisée à Toronto, la capitale financière du pays.

Les grandes tendances partent souvent d'ici. Les grandes institutions sont aussi situées ici. Mais ce qui motive d'autant plus l'ouverture d'un bureau économique, c'est l'intérêt de notre public pour ces sujets , lance-t-elle.

Nous croyons répondre à un véritable besoin de notre public et nous espérons faire rayonner cette expertise partout au Canada et possiblement dans toute la francophonie.

Ouvrir en mode plein écran Philippe de Montigny, journaliste et chef du bureau économique de Radio-Canada à Toronto. Photo : Radio-Canada / Craig Chivers

Le journaliste Philippe de Montigny – qui couvre l’économie depuis près d’une décennie au sein de Radio-Canada, de CBC, du Financial Post et du Financial Times – prendra les rênes de cette nouvelle équipe. J'entame ce nouveau défi avec beaucoup d'humilité et de fierté , dit-il.

Le journaliste franco-albertain poursuivra également sa couverture sur toutes les plateformes, notamment à Zone économie avec Gérald Fillion et Andrée-Anne St-Arnaud, ainsi qu’au National Hebdo, sur les ondes d’ICI RDI.

Notre mission, c'est de continuer de vulgariser l'actualité économique et rendre ça très concret parce qu’après tout, ça touche notre vie de tous les jours.

Rentrée : Enjeux économiques en Ontario avec Philippe de Montigny.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Dans la mosaïque. Rentrée : Enjeux économiques en Ontario avec Philippe de Montigny ÉMISSION ICI PREMIÈRE Dans la mosaïque Écouter l’audio (Rentrée : Enjeux économiques en Ontario avec Philippe de Montigny. 9 minutes 17 secondes) Durée de 9 minutes 17 secondes 9:17

Il y a aussi au sein de l'équipe Marjorie April, anciennement à la barre de l'émission Y a pas deux matins pareils. Elle est de retour pour une nouvelle saison comme chroniqueuse économique aux émissions de radio matinales d'un bout à l'autre du pays.

La littératie financière me tient à cœur et j'espère apprendre aux plus jeunes auditeurs ce que j'aurais moi-même voulu savoir à leur âge , affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Marjorie April est chroniqueuse économique aux émissions de radio matinales de 16 régions d'un bout à l'autre du Canada. Photo : Radio-Canada / Oliver Walters

Marjorie April a commencé à couvrir l’économie il y a une quinzaine d’années, d’abord à Montréal. Elle a contribué aux émissions L'heure des comptes et Classe économique sur ICI Première, ainsi qu’à RDI Économie.

J'ai vite constaté que plusieurs collègues avaient la même peur de l'économie que certains auditeurs, surtout à l'époque de la crise financière de 2008. J'y ai vu un défi de vulgariser des questions importantes, puisque l'économie et les finances sont au cœur de nos vies, qu'on s'y intéresse ou non , affirme la chroniqueuse.

L'inverse est aussi vrai: l'être humain est au cœur de l'économie.

Un troisième membre de l’équipe s’ajoutera au cours des prochaines semaines. Cette personne sera principalement affectée à la rédaction d’articles de nouvelles et à la production de contenus numériques.

Ça va nous permettre de produire plus de reportages et d'articles à saveur économique, tout en trouvant de nouvelles façons de présenter les informations , lance le chef de bureau.