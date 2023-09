Les organisateurs de la course GranFondo veulent se rattraper après l’an dernier

Les organisateurs de la course cycliste RBC GranFondo, qui relie sur 122 km le parc Stanley de Vancouver à Whistler, affirment avoir écouté avec attention les commentaires des participants de l’an dernier.

Ils assurent qu’ils tenteront de faire mieux, samedi, lors de l’édition 2023 du célèbre événement, en mettant suffisamment de nourriture à la disposition des coureurs, quelle que soit leur vitesse.

La course, qui se tient depuis 2010, attire chaque année des milliers de cyclistes et reçoit généralement des critiques positives.

Mais après l’événement de 2022, des participants se sont plaints sur les médias sociaux, entre autres, d’une pénurie de nourriture et de boissons dans les postes de ravitaillement.

Cela a commencé par une simple [publication] sur les bananes vertes et cela a explosé , se souvient le président du RBC GranFondo, Neil McKinnon. Il explique que des participants ont dénoncé le fait qu’il ne restait que des bananes pas assez mûres pour les coureurs plus lents aux postes de ravitaillement le long du parcours.

GranFondo Whistler: « un marathon à vélo » le long de la Sea-to-Sky.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Panorama. GranFondo Whistler: « un marathon à vélo » le long de la Sea-to-Sky ÉMISSION ICI PREMIÈRE Panorama Écouter l’audio (GranFondo Whistler: « un marathon à vélo » le long de la Sea-to-Sky. 13 minutes 21 secondes) Durée de 13 minutes 21 secondes 13:21

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada après la course de 2022, le cycliste Mark Firmani avait quant à lui écrit avoir vécu une horrible série de maladresses .

Publicité

Je suis un coureur d'endurance chevronné et aguerri, mais je suis tellement mal-en-point à cause du manque de nutrition et d'hydratation. Je ne peux qu'imaginer comment les autres coureurs, moins robustes, s'en sont sortis.

Deux jours après la course, les organisateurs avaient présenté leurs excuses, accusant les forts vents d'avoir ralenti les coureurs et d'avoir créé une demande de calories plus importante que d'habitude .

On s’est fait taper sur les doigts, et à juste titre , reconnaît Neil McKinnon. C'était justifié et toute notre année a été centrée sur une seule chose.

Il affirme que cette année, des ajustements ont été apportés pour garantir la présence d'eau, d'électrolytes et de boissons contenant de la caféine tout au long du parcours.

Publicité

Il a cependant ajouté que les facteurs qui échappent au contrôle des organisateurs, comme les conditions météorologiques et le risque de fumée des incendies de forêt, sont pour l’instant très prometteurs , bien que la vitesse et la direction des vents soient encore inconnues.

La course de 122 km peut coûter jusqu'à 399 $ aux participants.

Selon Neil McKinnon, l’événement est une occasion unique pour les cyclistes de découvrir les paysages de la route Sea-to-Sky sans avoir à affronter la circulation automobile.

Fermetures de routes le samedi 9 septembre : Le pont Lions Gate sera fermé aux automobilistes de 5 h 30 à 9 h.

La route Sea-to-Sky sera ouverte aux automobilistes toute la journée, mais la vitesse sera réduite à 60 km/h. Une circulation alternée sur une seule voie aura lieu sur certains tronçons.

D'après les informations de Rafferty Baker