Vague de chaleur au Royaume-Uni, en Belgique et en France, inondations catastrophiques en Grèce : en ce début de mois de septembre, l’Europe est confrontée à des épisodes météorologiques extrêmes.

En Grèce, des pluies torrentielles se sont abattues en Thessalie, une région du centre du pays, à 330 km au nord d'Athènes, de mardi à jeudi.

La tempête baptisée Daniel a été qualifiée par les experts de phénomène extrême en termes de quantité d'eau tombée en l'espace de 24 heures .

C'est un vrai cauchemar , témoigne Vaïos Spyropoulos, un commerçant de 36 ans qui vit à Itea, un village du département de Karditsa situé au milieu de la plaine de Thessalie.

Comme la majorité des villages alentour, Itea est victime de coupures d'électricité depuis deux jours et l'accès à ce village de 700 âmes restait très difficile vendredi, le niveau d'eau ayant atteint presque un mètre.

Il a plu sans s'arrêter les trois derniers jours, nous avons secouru nos voisins âgés avec des tracteurs pour les aider à sortir de leur maison. C'était la panique.

Depuis jeudi, une importante opération de sauvetage est menée par les pompiers et l'armée dans les villages autour de Karditsa pour secourir les habitants piégés par les inondations à l'aide d'hélicoptères et de canots de sauvetage.

Personne ici n'a jamais vécu une situation pareille. Les gens sont désespérés et les dégâts sont incalculables , confie Nikos Agorastos, le gouverneur de la préfecture de Thessalie.

La plaine de Thessalie, la plus importante de Grèce, traversée par de longues rivières, s'est muée en un immense lac , selon les pompiers qui s'inquiètent de la hausse du niveau du fleuve de Pinios, le plus grand de la région.

Les inondations y ont fait jusqu'à présent dix morts et quatre personnes sont portées disparues, a annoncé aujourd’hui le ministre grec de la Protection civile, Vassilis Kikilias, lors d'un point de presse.

Vagues de chaleur inédites en septembre

Plus à l'ouest, le Royaume-Uni, la Belgique et la France connaissent un épisode de canicule inédit pour le mois de septembre.

Au Royaume-Uni, le thermomètre a dépassé vendredi les 30 degrés Celsius pour le cinquième jour d'affilé. L'agence nationale météorologique (Met Office) observe que c'est une première pour un mois de septembre dans ses relevés.

Selon ses dernières prévisions, la vague de chaleur va continuer durant le week-end pour une bonne part du sud de l'Angleterre et du pays de Galles, avec des températures qui atteindront probablement les 33 °C samedi, lors de ce qui pourrait être le jour le plus chaud de l'année jusqu'à présent .

La Belgique vit elle aussi son premier épisode de canicule au mois de septembre.

Pour considérer que le pays traverse une canicule, il faut enregistrer cinq jours d'affilée des températures maximales dépassant les 25 degrés, dont trois jours avec au moins 30 degrés, ce qui est le cas , a précisé à l'AFP David Dehenauw, chef prévisionniste à l'Institut royal de météorologie belge (IRM).

C'est la première fois qu'une telle chaleur est constatée en septembre depuis 1833, date du début des observations météorologiques régulières à Uccle, une municipalité bruxelloise.

Une alerte a été également émise en Ile-de-France, où la vague de chaleur génère une forte pollution de l'air.

Les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et intenses que connaît l'Europe sont une conséquence directe du réchauffement climatique, sur lequel les scientifiques ne cessent d'alerter l'opinion.

L'effondrement climatique a commencé , a déploré mercredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en réaction à l'annonce du record mondial de températures pendant l'été dans l'hémisphère nord.

Avec les informations de Agence France-Presse