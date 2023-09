Senneterre s’interroge sur l’avenir des tranchées coupe-feu

La Ville de Senneterre consultera sa population sur l’avenir des tranchées coupe-feu qui ont été érigées en juin, pour protéger les habitations des feux de forêt.

Au total, huit kilomètres de tranchées ont été érigés, soit dans la section nord de Senneterre-Paroisse, derrière les résidences à l’entrée nord de Senneterre et dans le secteur du Mont-Bell.

Selon la mairesse, Nathalie-Ann Pelchat, la Ville a la ferme intention d’intervenir rapidement pour rendre ces tranchées plus esthétiques. Mais il est aussi acquis que ces espaces demeureront des barrières coupe-feu à long terme.

Les gens nous demandaient quand on allait reboiser, mais on ne le fera pas, assure la mairesse. C’était pour une menace à court terme, mais il faut que ça reste dans le temps. Il y a assurément du travail à faire pour améliorer la situation. Ça a été construit en urgence et il faut rendre ça visuellement acceptable. Ça frappe l’imaginaire quand on est habitué à voir une forêt.

La mairesse de Senneterre, Nathalie-Ann Pelchat (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La Ville tiendra une soirée de consultation mardi soir, dans le cadre de la Semaine des municipalités. En plus de recueillir les suggestions des citoyens sur d’éventuels projets d’aménagement pour ces tranchées, Senneterre veut entendre leurs préoccupations.

On veut s’assurer de bien cerner les impacts de nos décisions futures, précise Nathalie-Ann Pelchat. Si, par exemple, on décidait de faire des sentiers pédestres ou cyclistes, quelle serait l’opinion des gens qui se retrouveraient avec ça dans leur cour arrière? On espère qu’il va sortir le plus d’idées possible, des plus réalistes aux plus farfelues.

Certaines des tranchées creusées se trouvent tout près d'habitations. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

La mairesse de Senneterre rappelle cependant qu’un aménagement plus ambitieux de ces terrains n’est pas pour demain.

On ne veut surtout pas faire de fausses promesses ou créer des attentes que tout sera réglé au début de 2024. Peut-être aussi qu’on choisira des projets pour une section ou une autre, pas pour les huit kilomètres au complet. On sait que ça pourrait être gros et on va aussi se donner du temps pour voir s’il existe des subventions , ajoute-t-elle.