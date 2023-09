Les documentaires sur le Tour de France et celui sur Mark Cavendish, présentés sur Netflix, montrent que les cyclistes savourent souvent un verre d'alcool après leur course. Voici quatre suggestions pour assouvir sa soif ce week-end.

Délicieux blanc

Ouvrir en mode plein écran Le Facteur Su'l vélo Vouvray 2021 | Code SAQ : 14426969 | 26,95$ Photo : SAQ

La vallée de la Loire est connue pour son vin, mais aussi pour ses nombreuses pistes cyclables qui bordent le plus long fleuve de France. Celles-ci traversent indéniablement des vignobles, dont ceux de l’appellation Vouvray. C’est à cet endroit que se trouvent les vignes du domaine du Facteur. Fondé en 2014 par Fabien Brutout et Mathieu Cosme, le vignoble produit des vins à base de chenin blanc selon les règles de l’agriculture biologique. La cuvée Su’l vélo est gourmande avec ses arômes de poire, de pomme et de coing. En bouche, la texture veloutée et épicée persiste longtemps. Idéal avec des pâtes aux fruits de mer. Le domaine élabore aussi un pétillant naturel, disponible via l’agence en importation privée.

Coup de cœur des vins de Loire de Karyne à la Nuit des Galeries : Effervescent : Domaine Sébastien Brunet, Vouvray Méthode Traditionnelle Brut, 2021

Blanc : Domaine de l’Écu, Schistes, Muscadet Sèvre et Maine, 2021

Rouge: Alain Lorieux, Expression, Chinon, 2020

Championne d’ici

Ouvrir en mode plein écran Les Bacchantes R1 2021 | Code SAQ : 14455436 | 17,15$ Photo : SAQ

Originaire de Québec, Geneviève Thisdel aime le vélo. Sa passion lui a d’ailleurs permis de remporter plusieurs médailles. Sans pour autant abandonner son amour du vélo, Geneviève Thisdel se consacre désormais à une autre passion : le vin. Après plusieurs années dans le Beaujolais, elle travaille désormais en Montérégie au domaine les Bacchantes. Le rouge à base de marquette n'est pas sans rappeler les vins fruités de région d'adoption en France. Avec ses parfums de cerise et son attaqueuse juteuse, c'est le rouge d'apéritif par excellence.

Rouler sa chance en Toscane

Ouvrir en mode plein écran Poggio Landi Brunello di Montalcino 2018 | Code SAQ : 13913562 | 53,25$ Photo : SAQ

Membre de l’équipe, Furzi Mobilificio Piancastagnaio, le cycliste italien Paolo Bianchini n’avait pas prévu devenir vigneron. Or, il a hérité du prestigieux domaine Ciacci Piccolomini d'Aragona à Montalcino en Toscane. Quelques rares bouteilles de son Brunello 2017 sont encore disponibles au Québec.

Pour assouvir sa soif de Brunello de Montalcino, celui du domaine Poggio Landi vaut le détour. Le domaine de 75 hectares travaille selon les règles de l’agriculture biologique dans un style moderne et accessible. Ses parfums d’épices et d’orange se fondent dans les tannins solides, mais soyeux. Sa finale crémeuse est réconfortante.

Une petite mousse

Ouvrir en mode plein écran Micro d'Orléans | Flandrien 473ml | 6,39$ Photo : Micro d'Orléans

Les amateurs de vélo affectionnent l’île d’Orléans. La microbrasserie locale a voulu leur rendre hommage avec sa cuvée Flandrien. Ce nom est utilisé en Belgique pour décrire un cycliste acharné. Cette blonde savoureuse est fermentée avec des levures belges. L’orge malté apporte des notes épicées. Avec ses 6,4 % d’alcool, la boisson est parfaite pour étancher sa soif.