Baie-Saint-Paul veut sauver un édifice patrimonial

La Ville de Baie-Saint-Paul tente de trouver un moyen de sauver le bâtiment patrimonial du 50, rue Saint-Joseph, qui menace de tomber sous les pics des démolisseurs. Après qu'il a été endommagé par les inondations du printemps, sa propriétaire a dû déposer une demande de démolition pour toucher la compensation du gouvernement québécois.

Pour remettre l'édifice en état, il faudrait injecter plus de 400 000 $, c’est plus du double que ce qui était prévu par les experts en sinistre mandatés par le ministère de la Sécurité publique.

Il faut penser à la propriétaire qui vit des moments difficiles. Lorsqu'on arrive à demander la démolition de son bâtiment quand on a injecté des fonds pendant plus de 25 ans, ce n'est pas une décision qui est facile , souligne le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote.

On est à regarder comment on peut sauver cet immeuble patrimonial, d'une valeur inestimable qui est tout simplement magnifique.

L’immeuble aux corniches moulées avec de grandes galeries sur deux étages est cité dans le registre du patrimoine du Québec. Il aurait été construit entre 1906 et 1913. Avant les inondations, la propriétaire y tenait un gîte.

Le maire de la ville dit multiplier les discussions avec les différents ministères pour trouver une solution. On essaie de faire en sorte que la propriétaire puisse être indemnisée par le gouvernement du Québec tout en étant en mesure de sauver le patrimoine , précise-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La propriétaire y tenait un gîte. Photo : Ministère de la Culture et des Communications

Il exclut tout de même pour l’instant que la Municipalité se porte acquéreuse du bâtiment. La Ville a quand même des limites. On essaie d'aider à ce niveau-là en protégeant le patrimoine tout en étant en mesure d’aider les citoyens , affirme Michaël Pilote.

Publicité

Par courriel, la propriétaire confirme être en négociation avec la Ville, mais les discussions doivent encore demeurer confidentielles.

On a bon espoir d'arriver à une solution pour éviter de se rendre à la prochaine étape du processus qui sera l'audience publique le 14 septembre prochain , assure le maire.

Baie-Saint-Paul se remet

Quatre mois après les inondations, 217 des 273 immeubles touchés ont été inscrits auprès du ministère de la Sécurité publique. Parmi ceux-ci, 150 ont reçu leur certificat de dommage et pour le moment il en a résulté 5 demandes de permis de démolition.

En date du 29 août, un peu plus de 8,5 millions de dollars ont été versés aux propriétaires et locataires touchés et 2,8 millions aux entreprises par les différents ordres de gouvernement.

Le maire de Baie-Saint-Paul indique que la Ville se dotera prochainement d’une planification intégrée des milieux de vie bâtis et des zones inondables en collaboration avec la firme Vivre en Ville. Plusieurs enjeux seront pris en compte dans son développement, dont la sécurité et la santé publique, la protection des milieux naturels, l’adaptation aux changements climatiques et la mise en valeur du patrimoine bâti.

Avec des informations de Guylaine Bussière et Magalie Masson