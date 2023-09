Blaine Higgs ouvre la porte à d’importants changements concernant l’éducation sexuelle dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick. Les parents de la province pourraient bientôt avoir la possibilité de désinscrire leurs enfants de certains cours obligatoires.

Plus tôt cette année, le gouvernement progressiste-conservateur a effectué une révision de la politique 713. Les élèves transgenres et non binaires de moins de 16 ans doivent désormais avoir le consentement de leurs parents pour que leur nom ou pronom de choix soit utilisé à l’école.

Depuis, Blaine Higgs défend cette révision controversée. Il affirme qu’elle répondait aux demandes de parents, qui souhaitaient avoir leur mot à dire sur l’éducation de leurs enfants.

Le 15 août dernier, en entrevue avec Radio-Canada Acadie il a laissé entendre qu’il pourrait donner encore plus de place au consentement parental dans le système scolaire. Il a les cours d’éducation sexuelle dans sa mire.

Il faudrait alors que les parents consentent à ce qui est présenté. [À l’heure actuelle], s’ils ne désinscrivent pas [leurs enfants], ils sont automatiquement inscrits. Peut-être que ça devrait être le contraire.

Au cours des dernières semaines, nous avons tenté d’obtenir une entrevue avec Blaine Higgs afin qu’il précise sa pensée et ce qu’il envisage comme changements. Nos démarches n’ont pas porté leurs fruits.

Bill Hogan va mettre le consentement parental à l’ordre du jour

Le porte-parole du ministère de l’Éducation, Benoît Lanteigne, nous a toutefois fait parvenir une déclaration écrite. Elle apporte quelques informations supplémentaires.

Il indique que le ministre Bill Hogan va demander aux comités consultatifs sur le curriculum de se pencher sur la participation au programme Formation personnelle et sociale, au cours M.O.I. (mieux-être, objectifs vie-carrière et identité citoyenne) et aux cours Human Growth and Development (dans les écoles anglophones).

Le ministre de l'Éducation, Bill Hogan, va demander aux conseils consultatifs sur les programmes de se pencher sur la question (archives)

C’est dans le cadre de ces cours obligatoires que sont abordées les questions liées aux infections transmises sexuellement, à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, entre autres.

Le ministre Hogan consultera les membres des comités consultatifs des programmes d’études en ce qui concerne le consentement des parents à la participation des élèves aux cours offerts dans le cadre de ces programmes.

À l’heure actuelle, les parents néo-brunswickois ne peuvent pas désinscrire leurs enfants à un cours obligatoire.

Il n’existe aucune politique ou directive permettant et encadrant de telles demandes, confirme le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Une approche adoptée par d’autres provinces

D’autres provinces canadiennes permettent déjà aux parents de désinscrire leurs enfants des cours d’éducation sexuelle.

L’Ontario leur offre cette possibilité depuis 2019. Ce changement a été adopté par le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford.

Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, en conférence de presse le 22 août 2023.

La Saskatchewan, dirigée par le Parti saskatchewanais, a emboîté le pas le 22 août dernier. Les parents de cette province peuvent désinscrire leurs enfants de l’ensemble ou d’une partie des cours d’éducation sexuelle.

À cette date, le gouvernement de Scott Moe a aussi changé les directives en ce qui a trait à l’identité de genre dans les écoles. Il a adopté la même approche que le Nouveau-Brunswick.

Les élèves saskatchewanais de moins de 16 ans doivent désormais obtenir le consentement de leurs parents pour que leur prénom ou leur pronom préférés soit utilisé à l’école.