Les autorités des Territoires du Nord-Ouest enjoignent les évacués toujours à Calgary de se rendre le plus vite possible à un hotel Radisson pour profiter de places gratuites sur l'un des avions de retour vers Yellowknife.

Dans une mise à jour sur son site web, le territoire affirme avoir plus de vols nolisés prévus, vendredi et samedi, pour les évacués toujours à Calgary. Les vols gratuits offerts par le gouvernement se termineront dimanche.

On demande à ceux et celles qui se sont inscrits, ou non, pour un préenregistrement de se rendre, le plus rapidement possible, à l’hôtel Radisson sur la 36e Rue nord-ouest avec tous leurs effets personnels.

La note mentionne également de laisser la chambre d'hôtel vacante, précisant qu’advenant qu’une place sur un avion ne soit disponible que le lendemain, une autre chambre sera fournie.

Les réceptions d'hôtel peuvent également offrir un bon pour un taxi. Les animaux doivent être placés en cage pour faciliter le transport.