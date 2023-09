L’UQTR inaugure un nouveau campus, à Terrebonne

Après Drummondville, Québec et L’Assomption, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a inauguré vendredi à Terrebonne son quatrième campus satellite. Ce pavillon permet de rapatrier les étudiants qui suivaient jusqu’ici les cours de l'Université dans des établissements collégiaux de Lanaudière.

Moderne et lumineux , ce campus compte quatre salles de classe. Il vise à répondre à un besoin de locaux, selon le recteur Christian Blanchette, puisque le[s] cégep[s] de Terrebonne, de L’Assomption et de Joliette nous ont indiqué, il y a quelques années, qu’ils n’avaient plus de place pour nous. Ils avaient trop d’étudiants de cégep qui arrivaient, donc on devait, pour ne pas abandonner nos centaines d’étudiants dans Lanaudière, on devait se trouver d’autres lieux.

L’UQTR y offrira le certificat en comptabilité générale, le baccalauréat en sciences comptables et le diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences comptables.

Le campus a été construit au coût total de 1,4 million $.