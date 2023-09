Au fond du trou, il y a une dizaine d'années, Moffet avait perdu son école, son magasin général, sa caisse populaire, sa pompe à essence... Le village d'Abitibi-Témiscamingue faisait partie des 10 plus dévitalisés au Québec. Et puis tout a changé.

Aujourd'hui, le village regorge de services, attire des familles, a augmenté sa population de 27 % et suscite l'intérêt de municipalités du Québec et d'ailleurs, qui veulent connaître le secret de sa réussite.

On est capable de faire n’importe quoi , affirme fièrement le maire de Moffet Alexandre Binette, devant des drapeaux du monde entier qui flottent sur le parc municipal. Samedi, le village de 210 résidents a payé pour accueillir le départ d’un événement international de raid aventure, attirant des sportifs venus d’aussi loin que la Finlande, le Brésil et l'Uruguay.

Cette fin de semaine, Moffet a aussi accueilli le Festival des arts du Témiscamingue sur sa scène extérieure et son Pavillon des quinze.

Ouvrir en mode plein écran L'organisation estime que près de deux cents personnes ont pris part aux festivités samedi. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Ouvrir en mode plein écran Le chanteur et musicien témiscamien Martin Bernard lors de sa prestation samedi soir. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Ouvrir en mode plein écran Le départ du raid a eu lieu samedi matin à Moffet. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Depuis que le maire est entré en poste, en 2017, le village s’est doté d’un marché public, d’un parc de jeux pour enfants dernier cri, de terrains de soccer, volley-ball de plage, tennis et basket, d’une nouvelle patinoire, d’une scène de spectacle, d’un sentier pédestre illuminé, d'une cuisine professionnelle communautaire...

Et ce n'est pas tout. Moffet a acheté une borne de recharge et veut bientôt investir dans une voiture électrique que les citoyens pourraient partager à la façon de Communauto. Un projet n’attend pas l’autre, c’est presque épuisant , dit le maire.

Ouvrir en mode plein écran Alexandre Binette, maire de Moffet, a vécu à Montréal jusqu’en 2008. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Pour attirer de nouveaux résidents et des familles, Moffet a tout misé sur le développement de services de proximité qui contribuent à améliorer la qualité de vie des gens .

C’est bien d’avoir des beaux chemins bien plats, pas de trous, mais ce n’est pas ça qui va faire que les gens décident de rester ou d’arriver au village.

Ne rien faire et attendre que les choses continuent à se dévitaliser, on finit par s’appauvrir , ajoute le maire.

En 2016, Moffet était dans les 13 villages les plus dévitalisés du Québec. En 2020 (les dernières données disponibles) la municipalité avait déjà amélioré de 50 % son indice de vitalité économique et dépassait 192 autres villages québécois.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

33 % du budget municipal pour un parc de jeux pour enfants

En 2018, Moffet a cassé sa tirelire pour se doter d’un parc de jeux moderne avec parterre en copeaux de cèdre, allée en pavés unis avec un kiosque et l’accès au wifi. Facture totale : 115 000 $ sur un budget municipal de 350 000 $, à l’époque.

Dépenser le tiers du budget pour un parc de jeux, ça a jasé beaucoup , se souvient le maire. Les détracteurs étaient nombreux : Il y en a qui disaient : "on n’a pas d’enfants". C’est vrai qu’il n’y en avait plus tant que ça, à ce moment-là.

Ouvrir en mode plein écran Le parc municipal Le Beauceron, à Moffet. Photo : Radio-Canada / Aude Garachon

Ouvrir en mode plein écran Le parc de jeux pour enfants de Moffet. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Ça a renversé la mentalité de dévitalisation , croit Alexandre Binette.

Certains conseillers municipaux sont devenus de vrais monstres, ils disent que tout est possible. Ma job, c’est rendu d’appuyer sur les freins.

Le retour des jeunes

Ces dernières années, plusieurs jeunes professionnels en télétravail sont venus s’installer à Moffet, surtout qu’il y a maintenant de l’internet haute vitesse. Des maisons avec un ou deux occupants ont petit à petit été rachetées par des familles avec deux ou trois enfants. Le maire accueille chaque nouvel arrivant avec une tarte au sucre.

En 2021, la communauté avait perdu son seul restaurant. Il n'y en a pas d'autre à moins de 54 kilomètres. Heureusement, un jeune formé à l'ITHQ de Montréal a racheté le restaurant, en 2022, soutenu financièrement par la municipalité qui lui a donné 12 000 $ sur les 80 000 $ nécessaires.

Ouvrir en mode plein écran Samuel Parent-Baillargeon a racheté le seul restaurant de Moffet et utilise la cuisine communautaire du village pour son service de traiteur. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Samuel Parent-Baillargeon, 26 ans, ne serait jamais revenu vivre dans son village natal sans tout le développement de Moffet . Selon lui, les services offerts sont meilleurs que tous les autres villages dans le coin et « pour le sport, c'est le fun ».

Le maire a complètement revu les terrains sportifs après son arrivée. Il a par exemple remplacé le vieux terrain de baseball que personne n'utilisait. Il faut 18 personnes pour jouer une partie de baseball, mais nous, 18 personnes, c’est 10 % de la population .

Ouvrir en mode plein écran Des terrains de sport à Moffet. Photo : Radio-Canada / Aude Garachon

On s'est demandé quels sports on était capable de faire avec peu de monde , explique-t-il. Sont donc apparus des buts de soccer, un terrain de tennis, des paniers de basket, un filet de volleyball de plage... La patinoire extérieure a aussi été reconstruite.

On essaie de bien le faire, pas juste de patcher. Ce n’est pas parce qu’on reste loin qu’on ne peut pas se gréyer de bon équipements, de bonnes infrastructures.

Ouvrir en mode plein écran Le gymnase de Moffet, en cours de rénovation. Photo : Radio-Canada / Aude Garachon

La rénovation du gymnase de Moffet a permis d'installer des douches et les citoyens pourront bientôt utiliser des appareils d'entraînements musculaire et cardiovasculaire. Le lieu sera aussi modulable en scène de spectacle intérieur. On va faire un terrain de pickleball , promet le maire, rappelant que c'est le sport qui connaît la plus grande croissance en Amérique du nord. Par ailleurs, il envisage de faire des résidences d'artistes à l'étage.

On ne veut pas devenir gros, nécessairement, l’important, c'est qu’on se fasse du fun.

Ouvrir en mode plein écran La famille d'Ashley Warrilow a emménagé à Moffet, il y a un an, en provenance de l'Ontario. «C’est un bon endroit pour les enfants, il y a des parcs et beaucoup de choses à faire pour les familles.» Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Le retour du magasin général

En 2019, la municipalité a investi 290 000 $ pour racheter et relancer le magasin général et la pompe à essence fermés depuis deux ans. Un marché public se tient aussi dans un ancien garage en bois, une fois par mois, avec une douzaine d’exposants.

Depuis mars, c’est Nathalie Groleau, une mère de famille venue de Val-des-Sources, en Estrie, qui opère ces nouveaux services et a élargi les heures d’ouvertures du magasin, 7 jours par semaine, jusqu’aussi tard que 21 heures.

Encore une fois, la municipalité a donné un coup de pouce en payant son chauffage.

Ouvrir en mode plein écran Des fruits et légumes locaux ont été aussi ajoutés sur les étagères du magasin, de même que des produits artisanaux de la région. Photo : Radio-Canada / Aude Garachon

Améliorer l’autonomie alimentaire

La municipalité compte aller plus loin pour améliorer l’offre alimentaire de Moffet, l'épicerie la plus proche se trouvant à 60 kilomètres de distance. Dans le vieux garage attenant au magasin général, on retrouve à présent une cuisine de transformation alimentaire flambant neuve, avec des comptoirs en inox, un four à dix plateaux, une machine à saucisse ou encore un lyophilisateur.

Elle permet d'accueillir des producteurs et des traiteurs, mais aussi des familles qui souhaitent préparer les lunchs de la semaine. Des cours de cuisine y sont également organisés. On veut augmenter le volume de transformation alimentaire qui se passe sur notre territoire , explique Alexandre Binette.

Ouvrir en mode plein écran La cuisine professionnelle toute équipée, disponible pour la communauté. Photo : Radio-Canada / Aude Garachon

À terme, le maire espère que les produits préparés dans la cuisine communautaire puissent être consommés localement et se retrouver sur les étales du magasin général.

On veut essayer de battre le prix de la lasagne congelée qu’on va chercher à l'épicerie.

Par ailleurs, la municipalité vient tout juste d’acheter une serre agricole qui servira à toute la communauté.

Chasseurs de subventions

Comment une petite municipalité peut-elle financer tous ces projets tout en gardant ses finances dans le vert, et en réalisant même des surplus ?

Pour mener à bien ses projets, le maire de Moffet s’est tourné vers des financements extérieurs. Il sollicite diverses instances gouvernementales pour acquérir des subventions. Je ne pensais pas faire ça dans la vie, mais je me rends compte que c’est quelque chose que je sais faire , dit-il en riant.

Construire la cuisine, on n'aurait pas été capable de le faire tout seuls , explique-t-il. Elle a coûté 170 000 $, dont 80 % provient de diverses subventions, notamment du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

On a le droit de demander des choses. Il existe toutes sortes de programmes gouvernementaux, donc nous, on est bien réputés pour faire des demandes sur plusieurs programmes.

Le budget municipal de la ville s'élève aujourd’hui à 440 000$ par année. Avec trois employés, une vingtaine de kilomètres de chemin et pas de réseau d’aqueduc, le budget de fonctionnement demeure faible.

Ouvrir en mode plein écran Le bâtiment qui abrite les services municipaux est chauffé à la biomasse, ce qui a permis de diminuer par deux la facture de chauffage. Photo : Radio-Canada / Aude Garachon

Un maire à temps plein

Un des avantages de Moffet, par rapport à d'autres villages, c'est de pouvoir compter sur un maire qui consacre au moins 25 heures par semaine à la municipalité, malgré le salaire annuel de 9200 $. On comprend qu'Alexandre Binette n'a pas de problèmes d'argent.

Conduisant une Tesla, le consultant informatique de 40 ans, formé en génie logiciel à l'ÉTS de Montréal, a quelques réussites professionnelles à son actif qui lui permettent de libérer beaucoup de son temps. Je suis chanceux , concède-t-il, alors que bien des maires de villages n'ont pas le choix de travailler à côté pour vivre.

Une vie démocratique dynamique

Lors du dernier conseil municipal du village, il y avait 11 personnes dans l'assistance. En proportion, c'est comme si 88 000 citoyens assistaient à la réunion du conseil de ville de Montréal. À Moffet, cette année, un poste de conseiller s'est libéré. Trois personnes ont convoité le siège et l'élection a attiré une participation de 48 %.

Ouvrir en mode plein écran Linda Roy, directrice générale de Moffet, depuis 33 ans. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

La directrice générale de la municipalité, Linda Roy, raconte que, depuis peu, des représentants de divers villages se rendent à Moffet pour demander conseils, certains venant même de l'Ontario. Quel est son secret ? On divise un 25 cents en quatre et on s'arrange avec , répond-elle en souriant.

Elle ajoute que les gens s'impliquent beaucoup, ça aide et elle vante le dynamisme du maire.