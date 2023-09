Du homard en abondance en Matanie et en Haute-Gaspésie

La flottille de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk trace le bilan extrêmement positif de sa pêche au homard en Haute-Gaspésie et en Matanie.

Cette année, pour la première fois, les pêcheurs de homard le long des côtes de la Haute-Gaspésie détenaient des permis de pêche exploratoire.

Il s’agit d’une nouvelle phase menant à une pêcherie commerciale.

Quatre permis de pêche expérimentale avaient été délivrés par Pêches et Océans Canada en 2018 afin d’explorer et d’évaluer l’abondance de homards dans la zone 19A-1, qui va, grosso modo, de la rivière Tartigou, près de Baie-des-Sables, à Rivière-à-Claude.

Trois de ces permis ont été accordés à la nation Wolastoqiyik Wahsipekuk et un dernier à un pêcheur allochtone de Sainte-Anne-des-Monts.

Pendant cinq ans, ces nouveaux détenteurs de permis ont pêché en suivant des règles strictes dictées par les biologistes.

Hormis l’obligation de documenter et mesurer les prises, la pêche exploratoire offre plus de liberté aux pêcheurs, notamment sur les lieux où ils peuvent mettre à l’eau leurs casiers. La pêche s’est étendue sur 71 jours et chaque détenteur de permis avait droit à 250 casiers.

La pêche exploratoire vise à déterminer si le stock peut assurer une activité de pêche viable sur le plan commercial. Il permet aussi de recueillir d’autres données biologiques. Source : Pêches et Océans Canada

Le coordonnateur aux pêches commerciales de la nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Guy-Pascal Weiner, se réjouit d’ailleurs de la qualité exceptionnelle des homards pêchés cet été.

Les trois permis détenus par la nation ont permis de récolter 400 000 livres de homard, soit un peu plus de 181 tonnes métriques.

Vers une nouvelle pêche

Le biologiste et directeur scientifique du Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie (RPPSG), Jean Côté, estime que ces résultats reflètent ce qui se passe aussi dans le sud de la Gaspésie où le homard se porte très bien.

Le Regroupement estime que les données permettraient dès maintenant de décréter l’ouverture d’une pêche commerciale le long des côtes de la Haute-Gaspésie et de la Matanie. L’abondance est là, il n’y a pas de crainte tant pour la durée de l’espèce que pour la viabilité d’une pêcherie avec de nouveaux permis dans ce territoire , juge la biologiste.

On voit des homards partout, il est abondant même près des côtes. On a même demandé au MPO que l’émission des permis soit accélérée.

M. Côté ajoute que l’ouverture d’une pêche commerciale aiderait à limiter le braconnage qui sévit dans le secteur.

Selon Guy-Pascal Weiner, la pêche exploratoire pourrait quand même se poursuivre l’an prochain. Par contre, le stade exploratoire implique qu’il y a encore des incertitudes, encore faut-il les identifier clairement et avoir les bons paramètres pour y répondre , commente M. Weiner qui espère en arriver à une pêche commerciale d’ici peu.