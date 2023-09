On ne refuse pas une invitation de Connor McDavid

Les joueurs des Oilers sont tous à Edmonton, et ce même si le camp d’entraînement ne s’amorce que le 21 septembre.

Ils ont tous répondu de façon positive à l’invitation du capitaine Connor McDavid.

Vincent Desharnais a reçu le message à la fin du mois de juillet. De mémoire, il dit que le message était le suivant : votre présence n’est pas obligatoire, mais si vous voulez avoir un impact cette saison, on se voit à Edmonton le 5 septembre.

Quand tu reçois une invitation comme celle-là, tu ne la refuses pas , affirme le défenseur qui a disputé 36 parties avec les Oilers la saison dernière et 12 en séries éliminatoires.

Pour moi, c’était facile, j’avais déjà prévu arriver tôt, comme je le fais chaque année , ajoute-t-il.

Habituellement, un grand nombre de joueurs se présente une semaine ou deux avant le début du camp pour participer à ce qu’on appelle les séances d’entraînement du capitaine (capitain’s skate), mais certains joueurs ne se présentent aussi que quelques jours avant le début du camp.

Vincent Desharnais aime arriver tôt pour se mettre rapidement dans l’ambiance de la saison, il mentionne que de s’entraîner dans les installations de l’équipe réduit son stress en début de camp.

Il affirme que de voir tous les joueurs être là en même temps que lui sera un avantage au camp et en début de saison, car les joueurs seront moins rouillés qu’à l’habitude.

Pas une place à perdre ni à gagner

On dit souvent au début d’un camp d’entraînement que certains joueurs ont une place à gagner ou à perdre durant le camp.

Ceux qui ont une place à gagner sont ceux qui cognent à la porte de la Ligue nationale de hockey (LNH) et qui ont une chance de se tailler une place au sein de la formation de 23 joueurs.

Ouvrir en mode plein écran Vincent Desharnais a participé à deux retraites fermées durant l'été, afin de se préparer mentalement pour la nouvelle saison. Photo : Radio-Canada

Ceux qui ont une place à perdre sont des joueurs qui ont de l’expérience de la LNH , qui sont considérés comme des joueurs de la formation, mais qui se font éclipser au camp par des joueurs qui ont une place à gagner.

Vincent Desharnais ne considère faire partie d’aucun de ces deux groupes.

Moi j’ai un travail à faire et si je le fais bien, j’aurai ma place ici. Je ne me concentre pas sur la façon dont jouent [Philip] Broberg ou [Markus] Niemelainein. Je me concentre sur moi Vincent Desharnais, je me concentre sur être la meilleure personne que je peux être, le meilleur joueur que je peux être et je sais qu’en étant le meilleur joueur que je peux être, je peux aider l’équipe à gagner , affirme le défenseur de 27 ans.

Il ajoute qu’il est convaincu d’avoir sa place dans la LNH et de pouvoir jouer mieux qu’il ne l’a fait l’an passé.

Au cours de l’été, il s’est concentré sur l’amélioration de son jeu tant en défense qu’en attaque, mais surtout sur sa préparation mentale, à la suggestion des vétérans Mattias Ekholm et Brett Kulak.

J’ai fait deux retraites fermées, une de yoga et une de méditation. Dans une des deux, j’ai dû passer 24 heures en silence complet [...] je te dirais qu’il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête pendant 24 heures, j’ai beaucoup grandi et mûri grâce à ces expériences.

Arrivée de Connor Brown

Parmi les nouveaux visages dans l’entourage des Oilers, on retrouve Connor Brown, un ancien des Maple Leafs, des Sénateurs et des Capitals.

L’attaquant de 29 ans a inscrit 20 buts ou plus à deux reprises dans la LNH, il totalise 90 buts et 216 points en 448 rencontres.

Ouvrir en mode plein écran Connor Brown a signé un contrat avec les Oilers durant la saison morte. Photo : Radio-Canada

Brown était un coéquipier de Connor McDavid avec les Otters d’Érié dans la Ligue de hockey junior majeur de l’Ontario.

Les deux joueurs ont été des coéquipiers pendant deux saisons et ont souvent joué au sein du même trio. Ils avaient développé une belle complicité.

Nous sommes les mêmes personnes que nous étions à l’époque, mais la Ligue nationale n’est pas une ligue junior , affirme Connor Brown, un peu pour réduire les attentes de ceux qui croient que les deux Connor réussiront à recréer la chimie qu’ils avaient plus jeune.

Lors des deux saisons qu’ils ont disputées ensemble, Brown a récolté plus de points que McDavid, qui était son cadet de trois ans.

Je n’ai jamais appris autant que j’ai appris avec lui, même s’il était plus jeune que moi , affirme le vétéran.

La saison dernière, Brown a disputé quatre rencontres avec les Capitals, avant de se blesser au genou, une blessure qui lui a fait rater le reste de la saison.

Il affirme être complètement remis de cette blessure et ne compte pas changer sa façon de jouer.

Le camp des Oilers se mettra en branle, officiellement, le 21 septembre.