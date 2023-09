La Ville de Winnipeg prévoit une réduction de déficit de 25,8 M$ pour le 2e trimestre

Winnipeg prévoit un déficit de 1,2 million de dollars, selon le rapport sur la situation financière de la Ville et les prévisions en date du 30 juin 2023.

Les prévisions initiales de la Ville dans le budget de fonctionnement faisaient état d’un déficit de 27 millions de dollars. Mais les chiffres revus annoncent une réduction de 25,8 millions de dollars.

Le déficit initial prévu est notamment attribuable aux dépassements de coûts de 6,3 millions de dollars pour le déneigement et le nettoyage des rues et de 6,9 millions de dollars pour les heures supplémentaires et les indemnités d'accident du travail du Service d’incendie.

Tous ces éléments sont compensés par la réduction du taux de cotisation de Winnipeg au régime de retraite de la police. Selon le communiqué de la Ville, il s’agit du changement le plus important par rapport aux prévisions précédentes.

Les changements apportés aux cotisations de la Ville au régime de retraite de la police de Winnipeg ont aidé la Ville à améliorer sa position sans avoir d’incidence sur l’état du régime , affirme le conseiller municipal qui préside le Comité d’orientation permanent des finances et du développement économique, Jeff Browaty.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, et le conseiller municipal qui préside le Comité d'orientation permanent des finances et du développement économique, Jeff Browaty. (Photo d'archives)

Selon l’ancien conseiller municipal, Brian Pincott, ce changement a effectivement permis à la Ville de réduire le déficit de 23 millions de dollars, mais il s'agit de circonstances exceptionnelles.

Ils sont chanceux, mais ça arrive juste une fois ça. Ce 23 millions de dollars du régime de retraite de la police ne sera pas là l'année prochaine.

Le plan d’action, que la Ville a présenté au comité des finances le 30 juin, a aussi contribué à l’amélioration des prévisions. Ce plan vise à remédier au déficit et à minimiser toute utilisation potentielle de la réserve d’équilibrage.

Au dernier trimestre, Winnipeg pouvait puiser dans la réserve d’équilibrage pour couvrir jusqu’à 19,5 millions de dollars du déficit en cours. La Ville s'attend maintenant à ce que le solde de la réserve soit de 18,4 millions de dollars.

Selon l'ancien conseiller municipal de la Ville de Calgary, Brian Pincott, l'administration de Scott Gillingham a fait une erreur en s'étant déjà servi de l'entièreté du montant alloué pour 2023.

Au début de l'année, ils ont vidé la réserve. Maintenant il ne reste plus d'argent là-dedans. Ils ne peuvent donc pas s’en servir dans les prochaines années pour faire face à des surprises, comme si le déneigement coûtait le double de ce qui a été budgété par exemple , explique-t-il.

Brian Pincott a été conseiller municipal pour la Ville de Calgary de 2007 à 2017. (Photo d'archives)

Brian Pincott affirme que la situation est intenable et que la Ville doit faire d'importants changements quant à sa gestion des finances. Le conseil municipal va devoir augmenter les impôts. Au point où ils en sont, d'après moi, où ils n’ont vraiment pas le choix , soutient-il.

Les services municipaux devront continuer de faire preuve de prudence en matière de planification financière pour le reste de l’année pendant que nous aborderons le déneigement et d’autres dépenses possibles au cours des mois restants , ajoute M. Browaty.

L'impact de la pandémie diminue

Quant aux répercussions de la COVID-19, elles ont été minimes pendant la première moitié de 2023 , d'après la Ville de Winnipeg. Le budget de 2023 prévoit 18,7 millions de dollars pour les répercussions financières liées à la pandémie de COVID-19, à ce montant s’ajoute une enveloppe supplémentaire de 2,8 millions de dollars selon le rapport.

Le compte-rendu sera présenté au comité des finances et du développement économique de la Ville le 14 septembre prochain.

L'année dernière, la Ville a enregistré un déficit record de 83 millions de dollars.

Avec des informations d'Anne-Charlotte Carignan