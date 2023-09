Le magazine américain MIT Technology Review a dévoilé mardi matin sa prestigieuse liste des personnes innovatrices dont les travaux ont le potentiel de transformer le monde. Parmi les 35 personnalités retenues, on compte la Montréalaise d’adoption Sasha Luccioni.

C’est une belle reconnaissance de figurer dans cette liste. Je ne sais pas pour les autres métiers, mais en recherche, on a un peu le syndrome de l’imposteur. On se demande toujours : "Mon article va-t-il être publié, est-ce qu’on va me reconnaître?" , explique Sasha Luccioni, responsable climat de Hugging Face.

Comment est-elle parvenue à attirer l’attention du MIT Technology Review? Avec ses recherches sur l’empreinte écologique de l’apprentissage automatique, une branche de l’intelligence artificielle (IA).

Sa méthodologie propose de ratisser plus large que ce qui a déjà été fait par le passé , en touchant par exemple aux coûts environnementaux de l'entraînement d’un modèle d’ IA , ainsi qu’à tout son cycle de vie.

On ne se rend pas compte que [des systèmes tel ChatGPT] consomment autant d’énergie, puisque c’est tellement dématérialisé et démocratisé.

Née en Ukraine, Sasha Luccioni a notamment étudié la linguistique informatique et la cognition humaine à Paris, en Corée du Sud et à d’autres endroits dans le monde. Mais c’est à Montréal qu’elle a décidé de s’établir.

Maintenant que ma bio Twitter [aujourd’hui appelé X] m’identifie à Montréal, je ne peux plus bouger! , lance-t-elle à la blague.

D’abord attirée par un programme doctoral multidisciplinaire à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), qui jumelait l’informatique, l’ IA et la cognition humaine, elle a choisi de rester dans la métropole pour le climat sain qui y règne.

C’était à l’époque où l'apprentissage profond connaissait son essor, et Montréal était l’un des meilleurs endroits où être à ce moment , note-t-elle, soulignant au passage l’importante contribution de Yoshua Bengio, sommité montréalaise de l’ IA .

À Montréal, on a construit quelque chose de bienveillant et d’harmonieux que j’adore. J’ai pu voir qu’ailleurs dans le monde, notamment à San Francisco, c'était plus stressant et compétitif.

C’est un peu sur un coup de tête que Sasha Luccioni s’est spécialisée en environnement. À son arrivée sur le marché du travail, elle s’est rapidement rendue compte que la conscience sociale lui manquait.

J’ai enseigné à mes enfants en très bas âge comment faire du compost : mes filles, à 2 ou 3 ans, savaient déjà où mettre la pelure de pomme , raconte-t-elle, mais elle souhaitait lutter plus en profondeur contre les bouleversements climatiques.

Son mari lui a mis la puce à l’oreille : pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable, en jumelant la conscience sociale et le travail? Après tout, elle n’a pas fait ses études pour rien.

L’Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila Québec), fondé par Yoshua Bengio, cherchait à l’époque des postdoctorants et postdoctorantes pour mettre à contribution l’ IA comme outil de sensibilisation à l’environnement. Elle a sauté dans le bateau, et a notamment créé Ce climat n’existe pas, un outil de visualisation qui utilise l’apprentissage profond pour susciter l’empathie climatique.

Ouvrir en mode plein écran Yoshua Bengio a reçu en 2019 le prix Turing de l'Association for Computing Machinery (ACM), considéré comme étant le prix Nobel de l'informatique. Photo : (Christinne Muschi/The Canadian Press)

Elle poursuit le travail aujourd’hui à titre de responsable climat pour Hugging Face, une jeune pousse qui va à l’encontre de la mode sur les secrets d'entreprise et le manque de transparence des plateformes , dit-elle. Parmi sa clientèle, on compte de grandes entreprises technologiques, dont Facebook.

Il s’agit d’un hub : les gens y partagent des modèles et des jeux de données de l’ IA . Ça aide à créer des systèmes plus robustes, et ça démocratise l’ IA responsable. Car notre plateforme a beaucoup de mécanismes de transparence, et on offre aussi des licences d’ IA responsables en accès libre , explique-t-elle.

9 questions à Sasha Luccioni

Récolter des données environnementales en lien avec l’IA, un jeu d’enfant?

En IA , c’est l'œuf et la poule : les grandes entreprises technologiques – Google, Microsoft, Amazon, par exemple – vont fournir des services d’ IA , mais comme ce ne sont pas elles qui les utilisent, ce n’est pas calculé dans leur empreinte carbone.

L’IA tombe dans une craque [pour ce qui est du calcul de l'empreinte carbone].

Les chiffres pourraient provenir des centres de données, mais ils ne calculent pas quel pourcentage des machines appartient à l’ IA , et lequel sert plutôt à Netflix. L’une des raisons évoquées est le souci de confidentialité des machines.

Les IA génératives nécessitent l’utilisation de dizaines de milliers de processeurs graphiques (GPU), mais on offre zéro donnée sur l’empreinte carbone à savoir par exemple combien d’eau est nécessaire à leur fabrication.

Ouvrir en mode plein écran Le fabricant de puces Nvidia a rejoint d'autres géants comme Alphabet, Apple et Microsoft pour atteindre une évaluation boursière de 1000 milliards de dollars américains (plus de 1350 milliards de dollars canadiens). Photo : Getty Images / Justin Sullivan

L’entreprise qui fabrique le plus de GPU , Nvidia, n'a partagé aucun chiffre. Elle sous-traite la fabrication à d’autres entreprises, et ça devient difficile de garder des traces et de connecter les fils.

Il y a donc un trou dans l’analyse du cycle de vie de l’ IA qu'on ne peut pas combler.

Pourquoi est-ce important d’obtenir ces informations sur l’empreinte environnementale de l’IA?

On a besoin de ces données pour pouvoir dire qu’on va privilégier telle ou telle technologie, parce que son empreinte est moins importante, par exemple.

Et les modèles plus énergivores, ce ne sont pas ceux utilisés pour lutter contre les changements climatiques.

À l’heure actuelle, il y a une course aux GPU . On en veut de plus en plus, et ce, sans connaître leur coût environnemental. Il faudrait assurément plus de transparence dans la chaîne d’approvisionnement.

Avez-vous des pistes de solution pour encadrer l’IA?

Pour commencer, je pense qu’il ne faudrait pas déployer de systèmes à la masse sans se pencher sur leur efficacité énergétique, ni sans faire un minimum de tests d’évaluation.

On pourrait ainsi avoir un système de cotes, par exemple déterminer à quel pourcentage l’ IA étudiée est raciste, sexiste, efficace, robuste, et comment réagit-elle dans un contexte différent pour lequel elle a été conçue.

On établit des barèmes, en se disant que pour un déploiement prévu dans le domaine de l’éducation, ou médical, le système doit avoir une note de plus de 90 %, mais que pour le service à la clientèle, il y a moins de contraintes.

Par exemple, Facebook avait entraîné son modèle Galactica – retiré de l'usage après trois jours – sur des articles scientifiques, mais lorsqu’on lui posait des questions hors du cadre pour lequel l’outil avait été créé, il propageait finalement des stéréotypes, et tenait des propos homophobes. Ça fait partie des choses qu’on devrait vérifier avant de lancer un système.

Arrive-t-on à suivre la cadence?

Il y a six mois, ça allait dans la bonne direction, notamment avec la déclaration de Montréal [dont le but est de poser des principes éthiques et responsables au développement de l’intelligence artificielle].

Mais avec cette mode pour l’ IA générative, et l’accélération que ça a entraînée, c’est très difficile de suivre ce progrès. La science n’arrive pas à avancer au même pas que le déploiement de ces technologies. Et dans six autres mois, une législation écrite aujourd’hui pourrait ne pas avoir de sens.

Je n’ai pas de solution à ce problème, sauf de prôner encore une fois la transparence. Il faut montrer ses cartes : si l’on a une idée des cartes, on peut faire des choix mieux informés et plus flexibles.

Est-ce qu’on démonise trop l’IA, ou au contraire, pas assez?

En ce moment, ça bouge tellement vite, et c’est très opaque. On ne va jamais vraiment démystifier les algorithmes d’ IA , on va en parler comme de la magie.

Les gens ont peur des choses qu’ils ne comprennent pas. Il y a un malaise, une panique, liée à la manière dont l’ IA est pratiquée. On ne se rend pas compte à quel point cette technologie est déjà partout : elle classe des CV , détermine des taux hypothécaires, etc.

Personnellement, je ne peux pas faire confiance à des systèmes sur lesquels je n’ai pas assez de détails pour pouvoir prendre une décision éclairée.

ChatGPT fonctionne très bien, mais compte beaucoup de limitations, notamment pour des connaissances subtiles liées à la culture. Mais plus les gens l’utilisent, plus ils vont avoir tendance à y faire confiance.

Ça nous rend dépendants de ces technologies, qui ne sont pas assez mûres pour qu’on en devienne dépendants.

Un outil d'IA que vous aimez particulièrement?

L'application Merlin! Tu poses ton téléphone sur la table, et ça identifie les oiseaux qui circulent près de chez toi. Tu peux l'amener en voyage avec toi, et connaître les différentes espèce qui croisent ton chemin.

D'ailleurs, à l'Espace pour la vie (Biodôme, Insectarium, etc.), on utilise l' IA pour surveiller la biodiversité. Les chercheurs travaillent à traquer les papillons de nuit. Ils sont même capables d'identifier non seulement les espèces, mais l'insecte individuel.

Les femmes sont-elles attirées par l’industrie de l’IA?

C’est vraiment difficile de faire sa place dans un domaine où on est estimé être seulement 11 % de femmes.

Je suis impliquée dans Women in machine learning, une ONG dédiée à promouvoir la place des femmes dans l’apprentissage automatique. On fait du mentorat, de l’organisation d’événements, on a un fonds pour envoyer des femmes faire des conférences. On essaie de construire une communauté d’entraide, de gens qui peuvent s’épauler.

Mais il y a beaucoup de ce qu’on appelle les techbros . Des gars qui font un site sur lequel tu peux générer des femmes automatiquement, et les étiqueter comme sexy ou pas, pour qu’une heure plus tard, on te dise que tu aimes ça, les gros nénés…

Toutes les semaines, il y a des sites qui utilisent l'IA de façon sexiste ou misogyne, où les femmes sont objectifiées, qui sortent.

Bref, le féminisme en IA a encore beaucoup de chemin à faire.

Quelle empreinte aimeriez-vous avoir sur le monde?

Mon plus grand souhait serait de mieux connecter l’ IA à la société. Ce que j’ai observé jusqu’ici, c’est l’écart entre les deux. Avec l’ingénierie, et les mathématiques, par exemple, on oublie souvent un aspect important : l’humain.

Ouvrir en mode plein écran La chercheuse Sasha Luccioni voit en Montréal une plaque tournante de la technologie, notamment pour l'éventail des PME et grandes entreprises d'IA installées à Montréal, mais aussi pour le soutien du gouvernement envers cette industrie, avec des crédits d'impôts, des subventions pour la recherche. Photo : Radio-Canada / Ariane Labrèche

Je vois l’ IA comme une technologie qui existe dans un contexte qui ne peut fonctionner sans l’humain. Le plus de connexions qu’on va faire entre les gens qui travaillent dans ce domaine, plus on va créer des ponts, et intégrer de la diversité à la conversation.

Pour ça, il faut continuellement faire de la vulgarisation et de la sensibilisation auprès de la société.

Maintenant que vous êtes nommée dans la liste des 35 Under 35, c’est quoi la suite?

Avec ce prix, j’ai hâte de connaître des gens de l’univers des changements climatiques pour discuter de problèmes, de projets. J’assisterai notamment à des conférences au printemps au MIT où l'on dévoile nos travaux et on échange des idées.

Car l’idée derrière cette liste est de faire des connexions transversales, et non pas de s’accomplir de manière isolée. C’est la construction d’une communauté, d’un réseau, et c’est important, surtout dans le domaine de l’ IA , de ne pas travailler en silo.

Je compte également offrir une conférence Ted Talk en octobre, lors de l’événement annuel TedWomen, à Atlanta, aux États-Unis. Il sera question des effets de l’ IA sur le plan climatique, mais aussi sur la manière dont l’ IA fait changer notre société, ses risques et ses conséquences.