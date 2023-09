Les horaires de cours de l’Université d’Ottawa ne sont plus publiquement affichés

Dans un courriel envoyé au corps professoral, jeudi dernier, l'Université d’Ottawa informe avoir « décidé de retirer des horaires publiés sur notre site Web l’information concernant l’endroit où les cours auront lieu », ajoutant que sa « priorité pour la période de la rentrée demeure la santé et la sécurité de toute notre communauté ».

À partir de maintenant, les membres de la communauté étudiante et du corps professoral devront consulter leur horaire depuis un système d’information privé, comme uoCampus et VirtuO, pour savoir où se dérouleront les cours , écrit la provost et vice-rectrice aux affaires académiques, Jill Scott.

Dans une réponse écrite transmise lundi en fin de journée, l'Université d'Ottawa dit avoir pris cette mesure en réponse à des inquiétudes entourant la sécurité.

À la suite d’évènements troublants dans d’autres universités en Ontario et des inquiétudes croissantes concernant les crimes motivés par la haine, nous avons décidé de prendre une mesure de sécurité supplémentaire , a expliqué Jesse Robichaud, porte-parole de l’Université d’Ottawa.

La professeure agrégée de sociologie et directrice de l'institut d'études féministes et de genre à l'Université d'Ottawa, Phyllis Rippey, rapporte qu’il est chose commune pour des professeurs, des membres du personnel administratif et même certains étudiants d’être la cible de menaces.

J'ai été choquée par le ton du courriel qui a été envoyé , confie Mme Rippey, avec un message très optimiste, positif, de bienvenue à l'école, sans aucun contexte quant au type de menaces auxquelles les professeurs et les étudiants du campus, ainsi que le personnel administratif, sont tous confrontés .

La professeure agrégée de sociologie et directrice de l'institut d'études féministes et de genre à l'Université d'Ottawa, Phyllis Rippey.

Cette dernière appuie nonobstant le choix de l’Université, mais souligne que ce changement ne répond toujours pas aux menaces qui proviennent de l'intérieur de l'Université .

Je connais des personnes qui ont été menacées par des étudiants d'autres disciplines, par des pairs , ajoute-t-elle. Il y a régulièrement des menaces dont on ne sait pas si elles aboutiront à des violences physiques, mais la violence psychologique qu'elles imposent à mes collègues est une menace réelle à laquelle il faut s'attaquer.

Voilà pourquoi Mme Rippey croit que la mesure prise par l’Université d’Ottawa est, somme toute, insuffisante .

Elle reconnaît néanmoins qu’il s’agit d’une première étape dans la lutte contre les menaces qui pèsent sur les professeurs , et que la décision de masquer aux membres du public les horaires détaillés des cours aurait dû se produire il y a quelques mois .

Des étudiants m'ont dit que souvent, dans leurs cours d'études de genre, en particulier dans les cours d'introduction, il y a quelqu'un qui vient en classe apparemment juste pour contrarier le professeur et les autres étudiants , raconte Mme Rippey, soulignant que les matières les plus sujettes à faire l’objet de controverses sont les questions de féminisme, de sexualité et de lutte contre le racisme.

Similaire à l'Université de Waterloo

Pour sa part, le vice-président de l'Association des professeurs à temps partiel de l'Université d'Ottawa (APTPUO), Luc Angers, rappelle que l’Université d’Ottawa n’est pas la seule à entreprendre une telle mesure.

Environ deux mois après une attaque au couteau durant un cours d'études de genre (Nouvelle fenêtre) à l’Université de Waterloo, cette dernière a pris la décision de retirer de son site Web des informations sur ses cours.

Satisfait de la démarche de l’Université d’Ottawa, M. Angers estime que toute mesure qui se veut préventive face au dérapage qu’il pourrait y avoir, face à l’excès qu’il pourrait y avoir [...] moi je pense que, tout au moins, il faut saluer ça .

Le vice-président de l'Association des professeurs à temps partiel de l'Université d'Ottawa, Luc Angers. (Photo d'archives)

Je pense que c’était nécessaire , poursuit ce dernier. La publication des lieux des salles de classe et des salles de cours c’est, selon moi, de la régie interne. C’est simplement ceux qui profitent de ce cours qui doivent être dans le fond informés du lieu de rencontre, et le professeur qui l’enseigne.

De cette manière, selon M. Angers, ce n’est pas seulement la population professorale qui est protégée, mais aussi la population étudiante .

L’Association des professeurs de l’Université d’Ottawa abonde dans le même sens que M. Angers, mais rappelle que lors de l’attaque de l’Université de Waterloo, l’agresseur était un étudiant .

C’est pourquoi nous pensons que la mesure annoncée ne peut être considérée comme suffisante , écrit l’agente des communications, de la mobilisation et de la recherche par intérim de l’Association, Nicole Desnoyers.

L’Association est d’avis qu’il s’agit d’un bon début , mais estime que l’Université doit en faire davantage, à commencer par consulter et écouter les membres de la communauté universitaire .

De son côté, l'Université de Carleton a également décidé de retirer les lieux du cours de son site Internet.

À la suite de l'attentat profondément troublant et insensé perpétré à l'université de Waterloo, nous procédons actuellement à l'examen de nos pratiques et à l'évaluation de nouvelles initiatives susceptibles de mieux garantir la sécurité sur le campus , a-t-elle mentionné dans une déclaration écrite acheminée à Radio-Canada.