Des Manitobains réclament le droit de cultiver du cannabis à domicile

Vendredi matin, des manifestants se sont rassemblés devant le Palais législatif du Manitoba pour protester contre la loi provinciale prohibant la culture de cannabis à domicile.

Le rassemblement précédait une audience au palais de justice de Winnipeg, où ont été entendues les plaidoiries finales dans le cadre d’un recours en justice plaidant le droit des Manitobains à la culture personnelle de cannabis.

Au Canada, le cannabis est légal depuis la mise en application de la loi fédérale à cet effet, en 2018. D’après cette loi, la culture d’un maximum de quatre plants de cannabis par personne, à domicile, est légale, un aspect sur lequel les provinces ont toutefois droit de regard.

Au Manitoba et au Québec, la culture à des fins personnelles est à l’heure actuelle prohibée, une décision que le gouvernement manitobain de l’époque, sous Brian Pallister, appuyait dès les débuts du processus de légalisation.

En avril dernier, à la suite d’une longue bataille judiciaire, la Cour suprême a statué que l’interdiction par le gouvernement québécois de la culture à des fins personnelles était bel et bien constitutionnelle.

Une amende de 250 $ à 750 $ est réservée aux contrevenants québécois. L’infraction ne sera pas criminelle.

Les Manitobains qui cultivent chez eux du cannabis s’exposent quant à eux à une amende minimum de 2 542 $ et jusqu’à un an de prison.

L’instigateur du recours en justice, Jesse Lavoie, tente de renverser ces dispositions législatives. Son organisation, Toba Grown, a entamé en 2020 un recours constitutionnel contre le gouvernement du Manitoba.

Par courriel, M. Lavoie a déclaré que la décision à l'égard du Québec ne changeait rien pour le Manitoba.

Deux poids, deux mesures

Vendredi, lors de l’audience, l’avocat de Jesse Lavoie, Kirk Tousaw, a argué que la situation du Manitoba différait de celle du Québec, où le gouvernement tenterait de protéger son monopole sur l’industrie, d'après lui.

Il a également fait valoir que la législation manitobaine était désarticulée face à la loi fédérale.

L’avocate de la défense a reconnu que les deux provinces avaient choisi des modèles de vente au détail différents, mais que dans les deux cas, les lois en vigueur contribuaient à réguler un marché sécuritaire pour les consommateurs.

Elle a de plus affirmé que les pénalités prévues à la loi n’étaient pas inhabituellement sévères et qu’elles correspondaient à une offense de base en cohérence avec les autres crimes mineurs.

Le directeur adjoint de l’Agence pour le choix des consommateurs, Yaël Ossowski, est d’avis que la loi manitobaine en défaveur de la culture de cannabis enfreint un droit fondamental.

Quand on a eu le projet de loi sur le cannabis au niveau fédéral, on pensait qu’on avait une fin à la guerre contre la drogue et surtout le cannabis , affirme-t-il. Le choix du Manitoba abroge toutefois une liberté qu’on était censé avoir , d’après lui, tout en ouvrant davantage la porte au marché illégal.

L’enjeu mis en lumière par Toba Grown est avant tout politique, croit M. Ossowski.

Si ça ne vient pas des juges, si ça ne vient pas de la cour, ça va venir des citoyens, ça va venir de, peut-être, un nouveau gouvernement , déclare-t-il.

Avec les informations d'Antoine Brière et de Richard Sabeh