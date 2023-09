Avec Dans la seconde, Karkwa a retrouvé le plaisir de la musique

Les fans ne l'espéraient plus. Après une pause de 13 ans, Karkwa reprend du service avec Dans la seconde, un album de 9 pistes paru vendredi. La formation montréalaise renoue avec les poussées rock et la poésie qui ont fait sa marque de commerce, mais surtout, avec le plaisir de jouer ensemble.

Comme tous les groupes, je pense qu’on avait besoin de prendre notre souffle un peu, a expliqué François Lafontaine, le claviériste du groupe, en entrevue avec la chroniqueuse culturelle Catherine Richer. On était souvent à l’étranger, et les enfants arrivaient tranquillement.

Après une dizaine d'années à collaborer, les cinq musiciens de la formation montréalaise ressentaient aussi le besoin de se définir en dehors de Karkwa, même si le groupe était au sommet de sa popularité avec la sortie de son album Les chemins de verre (2010).

François Lafontaine s’est lancé dans la réalisation et dans la musique de film. Louis-Jean Cormier et Julien Sagot ont lancé des albums solos. Stéphane Bergeron a joué avec Matt Holubowski et Catherine Durand. Martin Lamontagne a travaillé en construction.

S’il y a une personne à remercier pour le retour de Karkwa, c’est Philippe Brach. C’est lui qui a convaincu le groupe de se retrouver le temps d’un spectacle salvateur au festival La Noce, au Saguenay en 2018.

Ça nous a vraiment pris de court, s’est remémoré François Lafontaine. On avait mis tout ça derrière nous. Peut-être qu’on n’avait pas remarqué à quel point la musique de Karkwa avait marqué l’imaginaire des gens. Ça nous a donné envie de revenir.

Puis, il y a environ deux ans, les astres se sont alignés. Les musiciens se sont retrouvés en studio et la magie a opéré. Les premiers concerts du groupe – au Festival de la musique émergente, en Abitibi-Témiscamingue, et à l’Escogriffe, à Montréal – ont été un succès.

On savait que les fans seraient présents, mais on voit aussi plein de nouvelles têtes. C’est vraiment gratifiant, c’est enrichissant, c’est plus que plus.

Prendre le temps

Quand les membres de Karkwa se lancent dans la création d’un album, ils cherchent toujours à expérimenter avec de nouvelles approches musicales.

Les musiciens ont composé toutes leurs chansons ensemble. Personne n'avait le droit de rejoindre les autres avec des maquettes ou des projets en cours. Quand on entrait dans le studio, on laissait notre ego à la porte , a résumé François Lafontaine.

Ça créait un certain défi. Il y a des journées où il ne se passait rien, même si on travaillait fort. Mais ça a permis à tout le monde d’injecter ses forces et sa créativité [dans l’album].

Cette démarche est-elle la preuve que le groupe gagne en maturité? J’ose croire que vieillir, ça sert à ça , répond-il en riant.

Karkwa a voulu composer Dans la seconde pour le plaisir de la musique. Pas de pression. Pas de date limite. Pas de promesses. Le groupe envisage la suite des choses de façon similaire.

Avant, on savait exactement où on allait être dans deux, trois ans. C’est angoissant quand tu regardes le calendrier et que tu vois que le lundi 26, dans deux ans, tu vas être à tel endroit.

« Maintenant, on fait ça pour le fun, il n’y a pas de pression. On fait ça, car on a envie d’être ensemble et qu’on s’est rendu compte qu’on avait encore quelque chose à dire. Si c’est pour se reproduire, ça se reproduira. Il n’y a rien de prévu. »

En attendant, Karkwa sera en tournée un peu partout au Québec, en France et en Belgique cet automne. Leur premier concert est prévu à Québec ce vendredi, et leur dernier, à Gatineau le 16 décembre.