Saint-Adelme veut un service de garde en communauté

La Municipalité de Saint-Adelme, près de Matane, veut implanter un service de garde en communauté. Il s’agit d’un projet pilote mis en place par le ministère de la Famille il y a plus d'un an. Mais rien n’est gagné. Une étape importante doit encore être franchie : trouver de la main-d’œuvre pour assurer le service.

La mairesse de Saint-Adelme, Josée Marquis, n’a pas vu de garderie depuis une dizaine d’années dans sa municipalité de 500 habitants.

Elle veut que ça change. Je vais recontacter la personne qu’on avait ciblée pour voir si elle ne changerait pas d’idée , souligne-t-elle.

Le ministère de la Famille vient tout juste d’accepter un projet pilote, soit celui d’offrir un service de garde en milieu familial, qui est normalement offert dans une résidence privée. Cette fois, il sera aménagé dans une salle communautaire, appartenant à la Corporation des loisirs. Elle offre d'ailleurs son local à un prix compétitif accompagné de services offerts par la Municipalité.

On veut faire une rétention, garder nos jeunes à Saint-Adelme puis attirer les familles. Ça, c’est important!

Hélène Marquis (à gauche) est secrétaire-trésorière du Comité de développement de Saint-Adelme et Josée Marquis (à droite) est mairesse.

À la recherche de personnel

Maintenant, la Municipalité doit trouver un ou une responsable en service de garde dûment accréditée.

Le projet pilote du ministère précise qu’il pourrait y avoir jusqu’à deux responsables pour un même endroit, pour un maximum de 12 enfants.

La secrétaire-trésorière du Comité de développement de Saint-Adelme, Hélène Marquis, a confiance de trouver la perle rare. On fait tout pour attirer la personne. On ne charge pas cher. […] Il n’y aura pas beaucoup d’amélioration à apporter puis on va être là pour les soutenir. On offre les services de proximité. On espère que ça va bien aller.

La mairesse est consciente que la pénurie de main-d’œuvre frappe tous les métiers, mais elle se dit prête à relever le défi. C’est sûr qu’on n’invente pas du monde, mais si on peut en attirer avec de bonnes conditions, je pense qu’on peut tirer notre épingle du jeu , croit-elle.

Répartition du nombre de projets autorisés et en activité par région administrative, en date du 31 août 2023.

La directrice du Centre de la petite enfance (CPE) de Matane, Brigitte Desrosiers, croit qu’il s’agit d’une solution économique pour les villages et les entreprises. Encore faut-il, selon elle, que les communautés s'impliquent. On pourrait encore développer, ouvrir, 10 milieux de six enfants. […] J’ai les permis , témoigne Mme Desrosiers. Ça ne prend pas de temps. Il suffit que de déposer le projet. Il suffit de trouver l’endroit où on va les développer et faire un appel à tous.

Les enfants du service de garde en communauté auront facilement accès à ce terrain de jeu installé pour les familles de Saint-Adelme.

Un projet à Val-d'Espoir

La Ville de Percé n’a pas hésité à investir 30 000 dollars dans l’ancienne école Assomption de Val-d’Espoir dans le but d’implanter, elle aussi, un service de garde en communauté.

La mairesse de Percé, Cathy Poirier, affirme que les rénovations sont presque terminées.

Le local sera livré au début du mois d'octobre au CPE La belle journée de Chandler, qui a le mandat de gérer les installations et de trouver les responsables en service de garde. Si tout va bien, la direction du CPE croit pouvoir ouvrir ses portes cet automne.

L'investissement de la Ville en vaut la peine, selon la mairesse Cathy Poirier. Surtout, ce que ça permet, c'est la vitesse d'exécution , indique-t-elle. On n'est pas dans les demandes de CPE avec 70, 80 places qui demandent souvent des constructions neuves ou de prendre d'anciens bâtiments qui doivent être aux normes. C'est très compliqué, c'est très long à implanter.